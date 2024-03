Suso Gallardo seguirá al frente del Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga y Suso Gallardo continuarán de la mano una temporada más. Ambas partes llegaron a un acuerdo para extender su unión, que tuvo su inicio hace un par de décadas, y el entrenador cumplirá su sexto curso al frente del primer equipo. Durante el ciclo dorado de las panteras, que llenaron de momento las vitrinas con cinco títulos, el malagueño ha estado como capitán general en el banquillo. Se alarga esta relación idílica y se continúa de esta manera fortaleciendo los pilares del proyecto 2024/25 del club.

De bien nacidos es ser agradecidos y hay gratitud en las palabras del técnico cuando se le cuestiona qué le motiva para continuar al volante. "Creo que el club siempre me ha mostrado un apoyo incondicional, siempre ha estado en los momentos buenos y malos. No todo son estas últimas cuatro temporadas con títulos y alegrías, son muchas vivencias e historias a las espaldas. Había que devolverle también al club esa apuesta de todos estos años", explica, mientras hace énfasis en ese ADN competitivo de este grupo: "Después de esa primera experiencia que fue una experiencia atípica con el coronavirus, el equipo no ha dejado de crecer, cada año nos hemos superado. Eso también es un aliciente para seguir apostando por este proyecto, que todavía somos útiles y que podemos seguir aportando cosas al grupo y al club".

El palmarés del entrenador es sobresaliente, con cinco trofeos, otras tantas finales y otros hitos como la presencia en la fase de grupos de la EHF European League que tiene un valor similar o superior. También en esta época fue elegido mejor técnico en la campaña 2021/22 en España. Pero hay hambre aún de más. "Seguir intentando agrandar la historia de este club. Somos ambiciosos, trabajamos desde la humildad, pero somos ambiciosos. La idea es seguir peleando por títulos, porqué no conseguir más y superarnos en Europa. Nadie apostaba porque llegaríamos a la fase de grupos y en nuestro segundo año llegamos y estuvimos a las puertas de unos cuartos de final. Porqué no aspirar a mucho más", asegura el técnico.

Suso Gallardo, el responsable deportivo de las panteras, ofrece las líneas maestras del próximo proyecto. Un denominador común, continuar la apuesta decidida por el grupo que se formó en 2020 y al que se le han ido sumando piezas. "Al final lo que nos ha hecho grandes es poder mantener la columna vertebral e incorporar jugadoras que sumaran al proyecto. Es la idea del club, mi idea y la de todo el staff, y los resultados ahí están. Todavía tenemos margen de mejora y recorrido para que este grupo o la mayoría de este grupo siga aportando cosas y esa es la idea que tenemos", reconoce. Por el momento, tienen contrato las gemelas López (Sole y Espe), Eli Cesáreo, Merche Castellanos y Rocío Campigli. A ellas se suma el fichaje de Joana Resende.

Están en un buen momento las panteras, ya con el foco en las competiciones nacionales. El reto inmediato es pelear por la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola, una hazaña que no abrocharon en estos años. "Ahora queda lo más bonito. Lo que se ha hecho en Europa es un hito, a la vez había que disfrutarlo como tal sin esa presión de tener que ganar la competición. Todo lo que viniese era un premio. Ahora viene una Copa de la Reina en un lugar de gran recuerdo y que le tenemos muchísimo cariño como es Illumbe y estamos defendiendo el título de liga. Ojalá cuando acabe el mes de mayo estemos levantando alguno de esos títulos y terminemos una temporada que ya está siendo muy buena con un 10", cierra Suso Gallardo. Él es una de las figuras fundamentales de este histórico Costa del Sol Málaga. Por lo pronto, su sello seguirá estando hasta el 2025.