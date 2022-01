Suso Gallardo: "Queremos estar en mayo con opciones en todas las competiciones"

Con el cierre del 2021 y la llegada de un nuevo año es buen momento para hacer balance estar cerca de la mitad de temporada. Tras el parón competitivo por el Campeonato del Mundo celebrado en España el Costa del Sol Málaga vuelve. Lo hará este viernes con la ida del Last 16 de la EHF European Cup, donde se medirá al JuRo Unirek de Países Bajos. El domingo, en el mismo lugar, se disputará la vuelta. Antes Suso Gallardo reflexiona sobre lo que pasó hasta ahora y lo que está por venir. "Viene un calendario cargado, Europa, liga, la previa de la Copa de la Reina.. En fin, el parón hace que todo se condense. En enero y febrero nos vamos a jugar todas las aspiraciones para los objetivos de esta temporada y tenemos ganas e ilusión", asegura el entrenador.

Desde el 20 de noviembre no juegan un partido oficial las panteras, que se marcharon cuartas en la Liga Guerreras Iberdrola y entre las 16 mejores del torneo continental. "Las sensaciones son buenas. Fue una lástima perder el último partido de liga frente al Granollers porque nos hubiéramos ido segundas al parón. Al final creo que cualquiera puede ganar a cualquiera. Venimos de una dinámica muy, muy negativa con esos resultados frente al Bera Bera y el Rocasa Gran Canaria y el equipo dio la vuelta. Hay que ponerle un 7/8 a lo que llevamos de temporada, sabemos que queda mucho y que cada partido va a ser un mundo. Son 14 puntos, estamos en cuarta posición, donde tenemos que estar", explica el técnico: "Si hubiéramos sacado esos dos puntos hasta el parón sería una clasificación casi perfecta con los objetivos más que cumplidos. Esa derrota de Granollers nos empaña un poquito esa dinámica tan positiva de siete victorias, pero ganar Valladolid o Elche son pistas super complicadas y van a pasar muchos equipos y no creo que muchos puntúen".

"La liga a nivel competitivo ha crecido muchísimo y eso es bueno para el espectador. Para nosotros no tanto porque sabemos que cada partido jugamos a vida o muerte. No hay partido fácil. Ahora cuando llegue enero habrá rivales que lucharán por no descender y los equipos de abajo tampoco serán fáciles. Eso es muy bonito para el espectador y la competitividad del torneo, pero nos hace estar al 100% cada semana", puntualiza el malagueño, que ya tiene la mirada en una competición donde el Costa del Sol Málaga es el vigente campeón: "Venimos de ser campeones, defendemos título y era una obligación pasar esa primera ronda. No era un rival nada fácil, creo que así se demostró. La segunda parte del primer partido ante el Quintus fue la mejor parte de toda esta temporada. Eso nos hizo tener esa renta de cara al segundo. Ahora viene otro equipo holandés, es otro rival muy duro. Sabemos que juega a un estilo parecido y esperemos estar en los cuartos de final".

Después de derrotar al H. V. Quintus, el JuRo Unirek es la siguiente piedra en el camino. "Es un equipo con más tablas que el anterior, mezcla veteranía con juventud. Como al resto de holandeses, les gustan mucho las transiciones rápidas de defensa a ataque. Tienen mucho poderío físico, son superiores. Tendremos que luchar con nuestras armas porque en ese aspecto sí lo tenemos perdido. No es el más duro de ese bombo, aunque es duro y veremos una eliminatoria super bonita", dice.

¿Qué es lo que más le gustó? "Lo que más me gustó es la manera de sobreponerse de todos los problemas desde el inicio de temporada. Hay que recordar que tuvimos dos bajas importantísimas como las de María Pérez y Rocío Rojas en primera línea. Incorporamos a Talita Alves al inicio, con lo que conlleva acoplar a una jugadora en un momento tan complicado. Después de dos malos resultados, sobre todo la imagen tan mala ante Rocasa, el equipo se sobrepuso y sacó partidos importante en Valladolid y Elche, además de la eliminatoria europea, y eso es de valorar", analiza Suso Gallardo, que también habla de las facetas a mejorar: "En el aspecto defensivo no estamos en nuestra mejor versión y cuando lo estamos hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera. Cuando no se nos van partidos como el de Granollers, que esperamos no acordarnos".

Las malagueñas llegaron al asueto de diciembre en un gran momento de confianza. "Es un parón a medias, se nos fueron dos jugadores con las Guerreras Junior y cinco al Mundial. Es un orgullo. En años anteriores nunca nos vino bien, pero este a nivel mental y físico lo necesitaba el grupo. Esperamos en enero seguir como hasta ahora», comenta el entrenador, contento con el reflejo que tiene el trabajo de la plantilla: «Este equipo siempre fue un escaparate, cada vez más. Que los seleccionadores se fijen en nuestras jugadoras para nosotros como club y para mí como entrenador es un orgullo. El trabajo se está haciendo bien, a veces no hay que mirar tanto fuera y valorar más lo que tenemos en casa".

Un club que también mira a la cantera. Después de apostar por dar los primeros pasos en el ámbito masculino, también se le dio un impulso al segundo equipo. Y varias jugadoras del Antequera Costa del Sol tuvieron minutos de vuelo con las ‘mayores’. "Crear identidad. Tenemos un filial en la segunda categoría, en España hay 2/3 equipos que tienen eso, y hay que aprovecharlo. Son gente de casa, joven con muchas ganas e ilusión y a ver si somos capaces de darles más oportunidades y porqué no el día de mañana puedan aportar de verdad al equipo", expone.

No cambió la percepción del técnico, que sigue con la hoja de ruta que estableció en verano. "Ser competitivos, llegar hasta final de mayo con opciones en todas las competiciones. Que no nos descolguemos en la liga, que sigamos pasando rondas en Europa y, sobre todo, llegar a la fase final de la Copa de la Reina, ese sí es un objetivo claro. Los títulos sabemos que son detalles, el año pasado cayeron tres, pero la idea que teníamos al final de julio es la misma que tenemos hoy", argumenta Gallardo, que hace balance individual de lo que está viviendo: "Intento estar tranquilo. Es complicado, semana a semana hay que preparar muchas cosas. Más los problemas de lesiones que hemos tenido. Yo estoy tranquilo, lo estaba antes de ganar los tres títulos y ahora mucho más. Lo único que pedía era ese respeto que nos estábamos ganando y lo tenemos. Ahora hay que ganárselo día a día. Los resultados marcan mucho la carrera de un entrenador. Ni antes por ganar tres títulos era más bueno, ni ahora por perder dos partidos soy más malo".

Toca mirar hacia atrás y ver todo lo conseguido en el 2021, indudablemente marcado por el título de la EHF European Cup. "La temporada fue histórica. El colofón lo puso ser campeonas de Europa. Es algo histórico y que puede que no se vuelva a repetir, ojalá que sí. Ahora con el tiempo lo valoramos más. Es muy complicado llegar hasta el final en estas competiciones y más ganarlas. No podemos vivir del pasado, hay que seguir disfrutando pero compitiendo. Ojalá tengamos la oportunidad de luchar por algo", remacha Suso Gallardo, que tiene claro qué quiere para el recién estrenado 2022: "Salud, que no tengamos más lesiones, que se recuperen nuestras jugadoras que están fuera. Y a partir de ahí que nos acompañe esa pizca de suerte para poder optar a cosas grandes y a final de temporada estemos compitiendo por cosas importantes".