Suso Gallardo resume el 2020 del Rincón Fertilidad

Llegó al puesto de la forma menos deseada pero en su segunda temporada al frente del Rincón Fertilidad Málaga ha demostrado con creces que estaba totalmente preparado para el puesto de entrenador al máximo nivel y que Diego Carrasco no se había equivocado al apostar por ese joven que en este año 2020 ha hecho historia junto a sus jugadoras en el balonmano malagueño y andaluz, logrando la Copa de la Reina y la Supercopa de España, los primeros títulos a nivel nacional que se han celebrado por el sur de la Península. Suso Gallardo repasa un año que seguro le marcará, tanto a nivel personal como deportivo.

¿Qué balance hace de este año 2020 tan especial?

Lo definiría como un año histórico. Está claro que, si nos remontamos a la temporada pasada, el equipo empezó a coger ritmo y esa seña de identidad que queríamos, aunque el calendario no ayudaba, con muchos parones, y cuando empezábamos a coger el nivel que queríamos fue la maldita pandemia. Y con el comienzo de esta temporada ha ido todo rodado, con la Copa de la Reina en casa, consiguiendo un título histórico, invictos en Liga y levantando también la Supercopa, ni en nuestros mejores sueños hubiésemos imaginado esto.

Ahora con retrospectiva, ¿cómo vivió ese inicio del confinamiento?

Con mucha incertidumbre, no sabíamos lo que se nos venía encima, nos lo tomamos como una semana de descanso, que era algo preventivo y que en 15 días máximo estábamos de nuevo en la pista. Al final por desgracia no fue así. Hemos vivido algo excepcional a nivel mundial, que quedará en la historia, e intentamos acostumbrarnos y vivir con esta nueva normalidad.

¿Cómo hicieron para que las jugadoras mantuvieron el tono estando en casa?

Desde el cuerpo técnico, en este caso en especial por parte del preparador físico José Luis Parra, se les hizo más llevadero a las jugadoras trazando un plan de mantenimiento. No teníamos los utensilios ni medios para que las chicas pudiesen entrenar como es debido. Pero se hizo de la mejor manera posible, pensando en reanudar la competición, que luego no fue. Nosotros visionamos mucho vídeo, haciendo un trabajo que en otras circunstancias nos habría sido imposible realizar, intentado llevarlo de la mejor manera.

Por suerte, la pandemia les pilló con la confección del Rincón Fertilidad Málaga 2020/2021 muy encaminada.

Ahí nos adelantamos, la temporada pasada intentamos sobre todo renovar la columna vertebral, que era la idea principal, y desde final de diciembre primero de enero ya trabajamos en ello y en febrero lo que era la renovación se había conseguido. A partir de ahí fue más llevadero y tranquilo, intentando formar esta plantilla y con ciertas piezas completar un equipo como el que tenemos este año.

El día que pudo volver a entrenar sería como un Día de Reyes para un niño.

Había muchas ganas. Todo era diferente, veníamos de estar parados cinco meses. Había muchas ganas pero había que tener mucha precaución, sobre todo el estado físico, que aunque las chicas habían trabajado bien, no es lo mismo en casa que en la pista. Al final también había mucho miedo, por si nos volvían a parar, por los protocolos que había que seguir… había muchas sensaciones encontradas.

Y encima, justo después de la pretemporada, primera competición oficial, la Copa de la Reina, y en Alhaurín.

Se juntaba todo, muchos alicientes unidos en menos de un mes, en casa, la competición fetiche del club y sobre todo de Diego, en la que se había puesto mucha ilusión en los últimos dos años. Y era la primera competición oficial prácticamente que se celebraba a nivel deportivo en España. Muchas sensaciones, teníamos que hacer un buen papel, pasar a semifinales y, a partir de ahí, intentar disfrutar, pero buscando hacer un gran papel porque la competición era aquí. Pero se juntaron todos los astros, porque siempre hay que tener esa pizca de suerte, aunque se trabajase muy bien, y conseguimos ganar esa Copa de la Reina que, aunque luego haya llegado también la Supercopa, como el primero ninguno. Esa sensación del título que es y con todos los condicionantes, será inolvidable siempre.

¿Cuáles fueron las claves para lograr ese éxito?

Mi idea y obsesión era llegar bien físicamente a la Copa, sin ninguna lesionada, sabiendo que nadie iba a llegar al 100%, pero con todas disponibles. Eso fue un factor clave, porque si vemos los tres partidos, que todos fueron durísimos, y después de una semifinal con prórroga y muerte súbita, el equipo en la final físicamente estuvo mejor que nuestro rival. También destaco la conjunción del equipo, la dinámica grupal está siendo genial, el ambiente del equipo, tanto las veteranas como las jóvenes están teniendo una simbiosis perfecta. Además, creo que, aunque fuese con aforo reducido, al público lo estamos sintiendo más que nunca.

Desde luego, no se le puede poner ningún reproche a la temporada que está llevando el Rincón Fertilidad Málaga.

Si nos dicen a principio de temporada que vamos a tener dos títulos, que vamos a estar en liga invictos con cinco victorias y un empate y que hemos pasado la eliminatoria de EHF European Cup, pues no te lo crees, porque los rivales a los que nos enfrentamos son muy buenos. Está saliendo todo rodado y hay que ponerlo en valor y disfrutarlo. No estamos siendo conscientes de lo que se está consiguiendo, gracias al trabajo de 26 años, pero este año se ha llegado por primera vez a dos finales y se ganaron las dos. Tenemos que poner en valor eso y disfrutarlo, porque vamos a luchar siempre, somos ambiciosos, pero no sé cuándo vamos a volver a jugar una final. Somos un equipo que queremos crecer pero que todavía tenemos que ganarnos nuestro sitio entre esos equipos de arriba que luchan por los títulos. Pero ahora hay que disfrutarlo, que si algún día vuelve la época no tan buena, creo que nos acordaremos de estos momentos.

Pero no puede negar que en estos momentos les ponen la etiqueta de favorito en las competiciones que restan esta temporada.

Eso es el deporte, al final tú quieres ser ambicioso y estar arriba, y cuando lo consigues te ponen en las quinielas. En el Rincón Fertilidad Málaga, y yo personalmente como entrenador, asumimos el reto y esa etiqueta. Pero más presión de la que ya tenemos encima y de lo que sabemos que podemos conseguir no nos van a dar. Cada uno juega sus cartas y nosotros no vamos a ser falsos humildes, ya en julio dijimos que salíamos a pelear por todo y entonces no teníamos dos títulos en la vitrina. Tenemos que ser realistas y consecuentes de lo que tenemos entre manos, pero con los pies en el suelo. Si algo ha demostrado este equipo es que pelea cada partido como si fuese el último, que respeta al rival que tiene enfrente, sea el mejor de España o un recién ascendido, y esa debe ser la línea a seguir en 2021.

¿Y qué le pide Suso Gallardo a 2021?

Pido salud, que nos respeten las lesiones y que se acabe esta maldita pandemia y nos deje disfrutar de todo lo que nos gusta, no sólo a nivel deportivo, sino a nivel familiar, social, laboral. Nos merecemos volver a vivir con esa tranquilidad y normalidad que tanto se echa de menos y que no valorábamos antes. Y a nivel deportivo, insisto, que nos respeten las lesiones, ya dije en julio que si nos respetaban íbamos a divertirnos. Y divirtiéndonos es como podremos seguir luchando por todo.