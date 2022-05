Suso Gallardo: "Fue un partido redondo, pero para nada fácil"

Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol, conquistó su cuarto título al frente del equipo, la segunda Copa de la Reina. El técnico malagueño estaba obviamente muy contento con el título, aunque también ya mandaba un mensaje para seguir centrados en lo que viene, que es muy goloso.

"Felicidades al Atlético Guardés por su Copa, han hecho una Copa extraordinaria, quizá les falló el fuelle físico tras un partido muy duro ante el Granollers y, sobre todo, con el espectáculo que dieron ante el Bera Bera. Desde fuera esperábamos una derrota suya y no fue así", decía con elegancia Gallardo para analizar después el partido de sus jugadoras: "Hemos estado muy serias durante todo el fin de semana, hemos recuperado gente, sobre todo defensivamente estamos muy seguras y eso hace que el ataque fluya. Soy muy pesado, pero lo digo siempre. Es la realidad, cuando el equipo defiende Merche colabora y el equipo puede correr".

"En mi cabeza cuando planteo un partido siempre ganamos. Yo no planteo un partido y pierdo, si no no sé como convencer a las chicas. Ha sido un partido redondo, no creo que haya sido nada fácil. La primera parte estaba apretada. Nos hemos ido al descanso cuatro arriba pero quizá hemos roto en el comienzo del segundo tiempo, en el que hemos hecho un parcial muy bueno en los cinco primeros minutos. Hemos jugado con esa ventaja. Nos ha servido para ganar y para seguir la línea en la que estamos trabajando. La gente confía cada vez más en los sistema defensivos, las variantes y las transformaciones que vamos haciendo en cada partido, y la portería está increíble. Ojalá nos sirva para este mes, que nos queda mucho", proseguía el análisis el entrenador malagueño.

No obstante, Gallardo no quiere que se desvíe el pensamiento. Toca celebrar, pero mirando a lo que queda. "La sensación es de felicidad. Mucha gente pensaba que veníamos no de vacaciones pero sí pensando un poco en Europa. Si compites como hemos competido y encima te llevas el título, pues te vas muy tranquilo a casa. Sobre todo con lo que nos queda, esos cuatro partidos que quedan de Liga en los que queremos conseguir el segundo puesto, que sería algo histórico. Y, por supuesto, intentar repetir en la competición europea contra el Rocasa y conseguir de nuevo el título en la EHF. Ojalá podamos volver a levantarla", cerraba el actual arquitecto del Costa del Sol.