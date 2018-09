Suso: "La selección no necesitaba mano dura"

Jesús Joaquín Fernández Suso (Cádiz, 19 de noviembre de 1993) es uno de los elegidos para el inicio de una nueva etapa de la selección española con Luis Enrique Martínez al mando. Acepta de buen grado las nuevas normas de convivencia pero asegura que el grupo "no necesitaba mano dura".

Suso encara el momento de asentarse en la selección española. El salto llegó con Julen Lopetegui en un amistoso ante Rusia el 4 de noviembre de 2017, justo la selección que se convertiría en verdugo en el Mundial que acogía. Feliz de contar para Luis Enrique sueña con ganar el peso que tiene en el juego del Milan, un histórico al que ve preparado para volver a ser grande. Y pese a las últimas malas experiencias de la Roja, presume de estilo: "al resto de selecciones les gustaría tenerlo".

-Primera lista de Luis Enrique y el nombre de Suso entre los elegidos. ¿Esperaba la llamada o le sorprendió?

-Que un seleccionador nuevo te incluya en su primera lista es muy importante y un momento para estar muy contento. Sabía que aunque hubiésemos jugado solo un partido, contra el Nápoles, yo estaba bien y creía que tenía posibilidades. Al entrar un nuevo técnico nunca sabes lo que le gusta y lo que no, pero estoy dentro y es muy importante.

-¿Piensa que es más difícil lograrlo jugando en una liga extranjera?

-Depende de cada seleccionador. Luis Enrique ha estado en Italia y sabe lo que es estar fuera de España. Conoce bien lo difícil que es estar lejos de tu casa y puede que esto lo valore un poco más. Estar fuera es un poco difícil para el futbolista.

-Estrella en Italia y prácticamente desconocido en España. ¿Le paran por la calle en Milán y pasa desapercibido en Madrid?

-Sí (risas), en España puedo estar más tranquilo y me gusta bastante; esa es la ventaja de jugar fuera. Pero tengo la suerte de estar en un país como Italia que es muy parecido, así que el cambio no es tan brusco. Volver a España siempre es bonito y estar con la selección con estos jugadores es un orgullo y te llena de alegría.

-¿Siente el cariño de la gente del Milan por ser una de las referencias del club los últimos años?

-Sí, llevo ya varios años y desde que empecé a jugar he sentido el cariño tanto de la gente como del club. Tengo mi sitio, me encuentro muy cómodo y ahora lo importante es hacerlo bien como equipo para salir de unos años que no han sido buenos.

-Tras un verano con rumores y ofertas al final se quedó y el club ha hecho una gran inversión. ¿Puede volver a ser el grande que era?

-Yo creo que sí, este año tenemos esa posibilidad. Se ha fichado a un delantero muy bueno, -Gonzalo Higuaín-, con experiencia y creo que eso es lo que nos faltaba. Además el entrenador sabe lo que nosotros podemos dar y él nos conoce, así que creo que este año es el perfecto para hacer algo.

-¿Qué puede aportar Suso a la selección?

-El estilo característico de la selección lo tengo. Posesión de balón, llegar al área, tirar a portería... creo que encajo bien.

-Se han ido jugadores que han marcado la etapa más gloriosa de la selección como Andrés Iniesta o David Silva. ¿Se puede llenar ese vacío o es demasiada responsabilidad?

-Estamos hablando de jugadores muy grandes. Cuando ellos han visto que su tiempo ha acabado, han dado paso a jugadores más jóvenes. Nosotros no tenemos la misma experiencia a nivel internacional, pero estamos en el buen camino y cualidades las tenemos todos.

-Todos los focos están apuntando a Isco, ¿es el nuevo referente de la selección?

-Creo que hay muchos jugadores muy buenos e Isco a mi, particularmente, me encanta. Todos los jugadores pueden mejorar y él también. Ojalá lo haga aquí con nosotros y hagamos cosas importantes.

-¿Qué sensaciones le dejó España en el Mundial. Llegó como una de las favoritas y no encontró su nivel

-Creo que siempre hay que corregir cosas, nunca está perfecto nada, pero también hubo cosas fuera del campo que desestabilizaron un poco a la selección. Hay que estar dentro para vivirlo y saber lo que sucedió y yo no estaba, así que mi opinión es como la de uno más.

-¿Qué ha cambiado Luis Enrique?

-Es una persona que le gusta mucho trabajar en lo táctico, tanto con balón como sin balón, y saber lo que van a hacer los rivales. Esto es muy importante. Lo principal es volver a ganar.

-Hay un estilo muy marcado que ha llevado a España al éxito, pero ¿hay que modernizarlo?, ¿ha cambiado el fútbol desde que se ganó todo y exige un retoque?

-Tenemos un estilo que al resto de selecciones les gustaría tener. A lo mejor Luis Enrique ve que faltan muchos aspectos y que hay que mejorar, es el entrenador y sabe lo que tiene que hacer. Poco a poco lo haremos.

-De momento ha cambiado normas de la convivencia. Uno de los cambios es prohibir los móviles en la comida, ¿cómo lo lleváis?

-Por estar media hora o tres cuartos de hora sin el teléfono en una mesa rodeado de compañeros no va a haber ningún problema.

-Lo que deja entrever las nuevas normas de convivencia es que antes se hacía lo que cada jugador quería, ¿necesitaba la selección mano dura?

-Yo creo que no la necesitaba. Cada seleccionador tiene su estilo. El entrenador que había antes tenía su camino y Luis Enrique tiene otro.

-¿Cómo ha empezado el grupo con estos nuevos métodos?

-Cuando entra un nuevo seleccionador se quieren hacer muchas cosas y hay poco tiempo, estamos asimilando los conceptos lo más rápido posible. Luis Enrique quiere un equipo organizado cuando no tengamos el balón y presionar siempre que se pueda y que con la pelota hagamos lo que sabemos hacer. Poco a poco iremos cogiendo todo.

-El estreno llega con dos partidos oficiales y contra selecciones como Inglaterra y Croacia que llegan de hacer un gran Mundial, ¿motiva más que amistosos?

-Sí, yo creo que los mejores equipos siempre tienen que jugar entre ellos. Son dos de las selecciones más fuertes y creo que es muy bueno para medirnos y saber cómo estamos.

-La 'era Luis Enrique' arranca en Wembley. ¿Se siente algo especial en estos estadios con tanta historia?

-Wembley es un estadio muy bonito, jugar un Inglaterra-España allí es una de los partidos más bonitos que se puede jugar con una selección. En mi etapa en Inglaterra ya estuve y se vive el fútbol de manera diferente. Va a ser un partido muy bonito.