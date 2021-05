Cómo y dónde ver en TV el Lokomotiv Zagreb-Rincón Fertilidad, final de la EHF Cup

Antesala de un partido histórico para el Rincón Fertilidad. Vuelta de la final de la EHF Cup a disputar en Zagreb, donde se defienden los cuatro goles de ventaja adquiridos en el partido de ida en Ciudad Jardín. Habrá que sufrir ante el potente Lokomotiv, pero ya lo han hecho en encuentros anteriores las malagueñas.

Datos

No es un deja vù, no es un error de haber repetido una noticia. El Rincón Fertilidad Málaga tiene este sábado una cita histórica. Es cierto que esta frase ya se ha podido leer en varias ocasiones en esta temporada, pero en todas era una afirmación cierta. En este momento lo que hay en juego es el título de la EHF European Cup. El equipo malagueño disputa el encuentro de vuelta de la final visitando al Lokomotiv de Zagreb. En la ida, jugada el pasado sábado en Ciudad Jardín, las pupilas de Suso Gallardo lograron una renta a su favor de cuatro goles. Están a 60 minutos de la gloria, de levantar el tercer título del curso, el primero a nivel europeo no sólo a nivel particular sino a nivel del balonmano andaluz. ¿Es o no es cierto que estamos ante una cita histórica?

No será una empresa sencilla. Pese al buen partido de las malagueñas en la ida, donde mostraron muy buen juego ofensivo y fueron capaces de maniatar por momentos a un rival con un gran caudal en ataque, quizás la diferencia en el marcador pudo quedar por debajo del derroche ofrecido en pista. Y ahora en la vuelta, pese a no contar con el calor de su público por jugarse a puerta cerrada, es lógico que el Lokomotiv de Zagreb suba su rendimiento al actuar en su pista, como local.

Una prueba de madurez para el Rincón Fertilidad Málaga. Ya sabe la mala pasada que pueden jugar los nervios y la tensión en esta eliminatoria, recordando los primeros minutos del partido de vuelta ante el club Balonman Atlético Guardés. Es momento de que las jugadoras más experimentadas den ese punto de tranquilidad y las más jóvenes ofrezcan ese descaro del que hicieron gala en fases claves del año. Una actuación coral, con buen trabajo en ambas áreas, será fundamental para traerse el título a Málaga.

Fecha y horario

Partido de vuelta de la final de la EHF Cup, a disputar en el Sport Hall SD Tresnjevka de Zagreb desde las 20:00 horas

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se ofrecerá en directo por Andalucía TV y también por la plataforma de pago DAZN.