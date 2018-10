Ter Stegen por Neuer, debate en Alemania

Tras varios errores en las últimas semanas y con Marc-Andre ter Stegen presionando desde el banquillo, el portero Manuel Neuer se encuentra en el punto de mira en medio de la crisis que vive la selección alemana de fútbol. El capitán de la Mannschaft, a sus 32 años el más veterano de la última convocatoria, está lejos de su mejor momento y algunas voces lo señalan como uno de los responsables de la situación actual de Alemania.

"Ahora mismo Manuel Neuer no tiene la forma ni la seguridad que tenía antes de su grave lesión. No recuperó la forma que lo llevó a ser elegido cuatro veces como mejor portero del mundo", opinó el ex capitán de la selección Lothar Matthäus en una columna en la web skysport.de.

Ter Stegen es un meta de clase mundial, lo ha demostrado en el Barça durante años"

El hombre que levantara el título de campeón del mundo en Italia 1990 pidió al técnico alemán, Joachim Löw, que dé un golpe de timón y que le entregue la titularidad a Ter Stegen.

"Es un portero de clase mundial y lo ha demostrado en el Barcelona durante años. Creo que poco a poco se ganó la oportunidad de jugar un partido importante como titular por mucho que Neuer esté disponible", escribió Matthäus.

Löw anunció ayer que realizará algunos cambios de cara al duelo ante Francia, pero inmediatamente aclaró que Neuer será el portero titular. "Neuer estará en la portería", dijo el técnico antes de un partido que marcará el futuro de la Mannschaft.

"Los compañeros del equipo saben que estoy en buena forma y que estoy entrenando bien", indicó el propio Neuer en la rueda de prensa previa al partido en el Stade de France. Con Neuer en la portería, Alemania fue eliminada estrepitosamente en el Mundial de Rusia, al caer en la fase de grupos, y ahora mismo está en una situación muy delicada en la Liga de Naciones.

La selección de Löw perdió el sábado 3-0 ante Holanda y está última del Grupo A con apenas un punto, por detrás de Holanda (3) y Francia (4). La goleada sufrida en Holanda se inició con un error de Neuer, que midió mal en la salida de un córner. A ese fallo se agregan otros con el Bayern en las últimas semanas. Pero el portero cree que no son consecuencia de un mal estado de forma.

"No he tenido suerte en los últimos partidos", aseguró en París. "En el primer gol de Holanda creo que yo tengo parte de culpa, pero los defensas también. Yo fallé en la salida y luego nos ganaron dos balones por alto".

En situaciones de crisis, el capitán de un equipo siempre tiene una exigencia mayor. La figura de Neuer fue indiscutida durante años en Alemania y el título en el Mundial de Brasil 2014 fue su coronación particular. Ese año fue incluso tercero en la votación del Balón de Oro, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo y Messi.

Sin embargo, no ha vuelto a ser el mismo desde que sufrió una lesión en el pie a finales de la temporada 2016-17. Tras operarse en septiembre de 2017, estuvo sin competir ocho meses. Llegó el Mundial de Rusia y muchos veían a Ter Stegen como el portero de Löw, pero el técnico mostró su total confianza en el meta que lo había llevado a lo más alto en Brasil 2014. Hoy tiene una oportunidad inmejorable para reivindicarse. Alemania jugará ante la actual campeona del mundo y Neuer tendrá enfrente a Mbappe y Griezmann. Será su partido número 82 con Alemania, con un balance de 57 victorias, once empates, trece derrotas y 72 goles en contra.