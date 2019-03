Derbi por todo lo alto y una salvación al rojo vivo

Restan menos de diez partidos para que termine la fase regular de Tercera División, y la jornada 33 trae duelos importantes en el Grupo IX, empezando por un derbi malagueño por todo lo alto entre Antequera y El Palo. Por abajo, duelos trascendentales también para Torremolinos, Rincón o San Pedro en busca de la permanencia.

Huétor Vega-Vélez (12:00)

El Vélez no se quiere descolgar del play off de ascenso y, dependiendo de los demás, no le queda más que hacer sus deberes. Los de Tello, a seis puntos del Antequera (4º) y empatados con el Motril (5º), visitan a un Huétor Vega (15º) que suma dos triunfos consecutivos.

Torremolinos-Alh. Torre (12:00)

Solo dos puntos separan al Torremolinos de los puestos de descenso, así que por delante tiene un derbi clave contra un Alhaurín de la Torre más asentado (13º, 42 puntos) donde puede respirar o complicarse.

San Pedro-Motril (12:00)

Complicadísimo envite el que afronta el cuadro rojinegro, que lleva dos partidos sin perder y necesita más victorias sí o sí para lograr una permanencia que tiene a cuatro puntos. Tendrá que luchar ante un Motril que pelea por otras cosas.

Alhaurino-Martos (12:15)

Los de Alhaurín el Grande, desde un cómodo décimo puesto (45 puntos), pueden dar un paso de gigante por la permanencia y de paso encender una pelea donde otros malagueños tienen intereses.

Rincón-Atarfe (12:15)

El conjunto rinconero afronta un duelo directísimo con el Atarfe, al que aventaja en cuatro puntos. Ganar sería un impulso, más viendo los enfrentamientos de rivales suyos como Martos o Torremolinos.

Antequera-El Palo (18:00)

Uno de los partidos estrella es el derbi malagueño entre tercero, El Palo (66 puntos), y cuarto, Antequera (58), en El Maulí. Hace tiempo que los paleños se descolgaron del liderato y la ambición está en ser segundo, mientras los de Aybar buscan asegurar el play off.