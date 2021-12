Tete: "Cone es un gato, salta a todas y es una maravilla"

Tete, entrenador del BeSoccer UMA Antequera, valoró el triunfo conseguido por el equipo en Peñíscola, candidato claro al ascenso que marchaba segundo en la tabla de Segunda División y al que tumbó con un gol de Cobarro a falta de seis segundos. "Sabíamos que iba a ser un partido súper difícil, tienen un equipo hecho para ascender. Fue un partido muy duro muy igualado, muy corto para las ocasiones que hubo. Aunque fue a falta de seis segundos tuvimos premio, se merecen alegrías como esta", decía el que fuera gran jugador malagueño.

"Si tu portero está bien, Cone estuvo espectacular, eso te permite llegar al final de los partidos dentro. Cuando está enchufado, en los tiros exteriores es un gato, salta a todas y es una maravilla. Pero si el equipo no defiende no sacamos una victoria. El trabajo es encomiable y ya nos tocaba ganar a falta de pocos segundos. A falta de 30-40 segundos decidimos sacar el portero jugador, le estábamos causando problemas para tener una opción. Tuvimos la valentía de ir a por el partido. Salió cara y otros días cruz. Tuvimos esa pizca de suerte para ganar en un campo tan difícil. Nuestra cuenta pendiente es en casa, el miércoles estar muy concentrados, de nada sirve ser fuertes fuera si no lo eres en casa, como no ha pasado este año. Sea OParrulo o quien sea", cerraba el entrenador malagueño.