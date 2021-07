Tete: "Las cosas buenas que ha dejado Moli no se pueden olvidar nunca"

El BeSoccer CD UMA Antequera se aproxima al inicio de una etapa nueva e ilusionante por los cambios acometidos después de una etapa deportiva brillante. Tres ascensos a la élite nacional aparecen en la hoja de éxitos recientes conseguidos por diferentes grupos de jugadores muy guerreros, comprometidos y fieles a una filosofía de juego marcada por el juego limpio y la defensa de unos valores muy concretos junto a la apuesta por unir el deporte con la formación académica. En el banquillo ha llegado el momento de efectuar una transición de cara a la temporada 2021/2022. Manuel Luiggi Carrasco “Moli”, el catedrático del fútbol sala, pasa a ocupar el cargo de director deportivo y cede el testigo a su alumno más aventajado: José Antonio Borrego Gutiérrez “Tete”. Por tanto, el jugador más laureado de la entidad, con su dorsal 10 retirado en el Pabellón Fernando Argüelles, finaliza un trayecto en el que ha pasado de ser el capitán a la pista a asumir ahora la función de tomar decisiones y dirigir al plantel desde fuera.

Tete está totalmente preparado para asumir el reto de dirigir al conjunto referente de la provincia de Málaga. “Un sueño, para mí, poder ser el primer entrenador del BeSoccer CD UMA Antequera, el equipo de mi vida, y sustituir al gran maestro Moli. Con mucha ilusión, expectativas y ganas de que esto empiece a rodar y empezar a trabajar que es lo que queremos”. El preparador también destaca que le va a poner su sello a un club con una identidad muy marcada: “El legado que ha dejado Moli no lo podemos abandonar, porque son muy importantes los valores que nos ha transmitido durante todos estos años y vamos a seguir con ellos. Además lo vamos a tener cerquita como director deportivo. Eso no se puede perder y, sobre todo, tener la misma filosofía que él llevaba, pero con cosas diferentes que yo puedo dar al ser dos personas distintas. Siempre con un mismo objetivo y fin. Las cosas buenas que ha dejado Moli no se pueden abandonar nunca”.

Goles, asistencias y detalles de calidad sobre el 40x20 dan paso ahora a instrucciones desde el banquillo. El encargado de comandar la escuadra verde señala lo que supone este cometido. “De jugador, cuando tenía que tomar una decisión, estaba tranquilo y tenía la capacidad para hacerlo. Como entrenador va a ser un aprendizaje. Es mi primera experiencia profesional y lo que fui de jugador, no va a distar mucho en lo que voy a hacer como técnico. De trabajo e ilusión llevo las baterías llenas y, después en el deporte, a un buen entrenador se le mide por los resultados”. Asimismo, habla de la importancia de estar rodeado de personas de confianza. “Si algo funcionaba, que era el cuerpo técnico, porqué vamos a cambiar. Siguen todos excepto el segundo entrenador que va a ser Crispi que se incorpora con nosotros. Hemos sido más que compañeros en el UMA Antequera y hemos estado siempre muy unidos. Una persona muy válida y preparada y, quién mejor que él, para que me acompañe en este proyecto. Creo que, entre los dos, vamos a formar un buen tándem”.

Para afrontar una competición exigente como la Segunda División, el club ha trabajado en la elaboración de una plantilla joven y con experiencia para tratar de luchar por grandes resultados. “Estoy contentísimo con la plantilla que al final hemos formado. Hemos hecho un gran bloque, sobre todo, los pesos pesados del equipo siguen con nosotros que era súper importante cuando terminó la temporada. Hemos hecho cuatro fichajes como son Pablo y Ángel Ramírez que vienen de Coín; Burrito, estamos todos ansiosos de verle con la camiseta del BeSoccer CD UMA Antequera, nos va a dar mucho espectáculo y seguro que éxitos también; y Quique Hernando que es un jugador joven con mucha ilusión y vienen a sustituir a Javi Amorós. Tenemos otro fichaje que lo esperamos con muchas ganas que es Dani Ramos. Después del año pasado en el que no pudo jugar ni un minuto en toda la campaña, puede ser un refuerzo sorpresa y tenemos muchas esperanzas e ilusión en que se vuelva a recuperar y esté con nosotros a tope”, comenta Tete.

La categoría de plata, del curso 20221/2022, se presenta de lo más emocionante al haber descendido tres equipos de Primera y, por otro lado, otros han hecho muy bien las cosas este verano a la hora de cerrar incorporaciones de un nivel alto y con calidad, talento y experiencia. “Al mismo tiempo de la ilusión que tenemos, se une el hecho de que la Segunda División sea, este año, tan bonita y atractiva con tantos fichajes y esas plantillas que están haciendo equipos como Noia, Talavera, Peñíscola, Mengíbar, El Ejido, Ceuta y Benavente también que ha firmado a Pablo Ibarra, un ex compañero que estaba aquí. Aunque suene a tópico, es una de las categorías de plata más espectaculares de los últimos años y vuelve al formato de jugar todos contra todos. 18 equipos y una competición para disfrutarla y tenemos que tener la ilusión puesta en hacer las cosas bien. Nuestro objetivo no debe ser otro que el play-off de ascenso e intentaremos estar luchando, durante toda la temporada, por estar ahí”, apunta el técnico.

Una vez completada la fase de sentar las bases del nuevo proyecto deportivo a lo largo de esta época estival, toca pasar al comienzo de la puesta a punto de los protagonistas que deben luchar por acumular alegrías en la cancha semana tras semana. “Los jugadores, según lo que he podido hablar con algunos, están muy ilusionados y con muchas ganas y esto está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes 2 de agosto comenzamos. Haremos sesiones de mañana y tarde y va a ser un año muy bonito. Esperemos que podamos conseguir los objetivos”. Por último, el nuevo preparado se dirige a los seguidores que son el patrimonio más valioso de la entidad. “A la afición lo único que puedo pedirle es que nos apoye lo máximo que pueda y nosotros le vamos a intentar brindar todas las victorias que podamos. Queremos estar lo más arriba posible en la clasificación para que se empiecen a animar y, después de este tiempo que llevamos con la pandemia y demás, es bonito que vuelvan las cosas a la normalidad y puedan disfrutar del equipo. Trabajo e ilusión no nos van a faltar y el apoyo de la afición es fundamental para conseguir los objetivos y que el Fernando Argüelles sea un fortín”