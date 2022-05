Tete alerta sobre las desconexiones del BeSoccer UMA Antequera

Tete, entrenador del BeSoccer CD UMA Antequera, reflexionaba tras el empate ante el Leganés sobre la situación del equipo. "En este deporte como perdones pasa lo que pasa, hemos empatado y casi perdemos el partido. Tenemos que seguir trabajando porque ahora viene lo mejor y no podemos seguir cometiendo esos errores y esas pequeñas conexiones que hacen que todo el trabajo se venga abajo", declaró sobre las desconexiones que sufren en algunas fases de los partidos, algo que deben corregir para competir con plenas garantías en el play off: "No podemos competir 38 minutos y tener dos minutos de desconexión. Estamos compitiendo bien, estamos generando ocasiones, en algunos momentos defendemos bestial pero tenemos esas desconexiones que hacen que no seamos tan competitivos. Hay que mentalizar a los jugadores de que ha sido un partido de Liga regular pero imagínate en una final en el play off", señaló.

"No estamos tristes para nada, estamos en una situación privilegiada. Vamos a ir a una pista contra Benavente sin jugarnos "nada" y es para estar orgullosos y para darle la enhorabuena a todo el equipo por la temporada que hemos hecho. Ellos se juegan un puesto de Play Off y qué mejor entrenamiento para todo lo que viene. Tenemos que seguir trabajando y llegar lo mejor posible a la parte final de la temporada", manifestó.

El técnico de la escuadra universitaria se mantiene optimista para afrontar el tramo final de la campaña. "Parece que en los últimos partidos, al equipo le falta un poco de fuelle. Pero creo que en estos últimos partidos, la adrenalina de los jugadores se va a subir y seguro que vamos a estar muchísimo mejor y vamos a estar en mejores condiciones para pelear por todo lo que queda que no es poco", indicó.