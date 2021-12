Tete: "Tenemos que estar en puestos de play off"

El BeSoccer CD UMA Antequera, una campaña más, se encuentra inmerso en un trayecto ascendente por la categoría de plata del fútbol sala nacional. Las experiencias recientes en la élite han servido para comprobar que todo es posible si se establecen unas pautas diarias de trabajo duro, esfuerzo, sacrificio y superación. El cambio en el banquillo ha traído consigo, además, un impulso extra para fortalecer la base sólida que había construido durante tantos años Manuel Luiggi Carrasco “Moli”. Su relevo, un hombre de su entera confianza como José Antonio Borrego Gutiérrez “Tete” y su fiel ayudante en su última etapa, ha aportado ilusión y ha dado continuidad a la filosofía del club dotándole a una plantilla competitiva, con mezcla de experiencia y juventud, de una identidad propia para plantar cara a cualquier adversario.

Con la primera vuelta del campeonato finalizada a falta del duelo aplazado en el Argüelles con O Parrulo Ferrol, el plantel verde está cumpliendo con las expectativas fijadas al encontrarse en uno de los puestos altos de la tabla y el preparador agradece el esfuerzo e implicación de todos los componentes. “En líneas generales le daría una nota alta por todas las experiencias que estoy viviendo a nivel personal, porque es mi estreno como entrenador y no puedo estar más satisfecho por cómo han ido las cosas y, sobre todo, el compromiso de los jugadores. Si ellos no están por la labor, por mucho que insista y persista en hacer algo, no conseguiría nada. El balance es de sobresaliente. Estoy muy contento con la plantilla actual que tengo y con el cuerpo técnico que me acompaña y está a una conmigo. Empezando por Moli, que está de director deportivo, pasando por toda la directiva y los que todos días aquí están en el barro como se suele decir. Darle las gracias y estamos haciendo un gran trabajo que es el objetivo”.

La escuadra antequerana tiene un amplio margen de mejora por delante y en la segunda vuelta tratará de completar algunos retos pendientes para mejorar sus números actuales; 26 puntos en 16 choques. “A nivel deportivo es para estar contentos. Nos marcamos un objetivo a principio de temporada que era luchar por el play-off hasta la última jornada y actualmente estamos en la clasificación dentro de los puestos de acceso a él. Hay cosas que mejorar y es cierto que tenemos una deuda con la afición. En los últimos cuatro partidos en casa solo hemos perdido uno, pero no le estamos brindando esa victoria que tanto desean como nosotros. Ahí es donde tenemos que centrar nuestras miras y, en el próximo año, volver con las pilas cargadas y con la meta de mejorar las muchas cositas que son necesarias para que la cosa vaya mucho mejor”, resalta el técnico.

De cara al nuevo año 2022, los guerreros comandados por Tete saben que deben fajarse al 100% sobre el 40x20 para optar al premio de ascender de categoría. “Todos tenemos en mente que debemos estar en puestos de play off o, por lo menos, estar muy cerquita, a un partido, que es lo que nos marcamos a principios de temporada. Los jugadores, ellos mismos, se exigen el estar en esas posiciones porque hemos demostrado que no somos ni superiores a nadie, pero tampoco inferiores que es muy importante. En los partidos, las sensaciones, cuando se acaban y a la hora de visionarlos en vídeo, son buenas y nos quedamos contentos al ser capaces de rendir contra cualquier equipo y, sobre todo, en cualquier pista. Hemos sacado más puntos fuera de casa que dentro y es señal de que somos muy competitivos. Es cierto que deberíamos llevar alguna victoria más, aunque somos el segundo equipo que menos encuentros ha perdido en la primera vuelta”, especifica.