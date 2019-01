Tete: “Nos quedan diez finales”

Pasan las jornadas y sigue sin llegar el triunfo para el BeSoccer UMA Antequera, que acumula seis derrotas consecutivas y sigue siendo el farolillo rojo de la Primera División. Falta de concentración al salir a los encuentros, poco acierto cara al gol, varias son las causas que se le pueden achacar a la mala situación que atraviesa el conjunto universitario, pero desde el club confían en lograr una salvación que cada jornada parece un poco más lejos.

“Quedan diez partidos para acabar la liga y la salvación estará en casa. Somos conscientes de que nos quedan diez finales. Además, en la última jornada los rivales directos puntuaron y tenemos a dos partidos, ya no a uno. Esto hace que ellos cojan moral, pero no tenemos que desfallecer”, destacó Tete que está ejerciendo las funciones de primer entrenador del UMA Antequera por la baja de Moli. El fuera leyenda como jugador del cuadro verde, tiene el reto de levantar la moral a sus jugadores y hacerles ver que la salvación no es un reto inalcanzable. “Depende de nosotros y el sábado es la primera final ante el O Parrulo. Estamos tristes pero todo se cambia con una victoria y vamos a Ferrol con esa intención. Ya toca animar a los jugadores y hacerles ver que este es el camino y con más fortuna de cara al gol llegarán los resultados”, trató de arengar Tete a sus jugadores. Además, lanzó un mensaje para la afición: “Tenemos que hacer de el Argüelles un fortín. Todo los rivales por la salvación vienen aquí y son buenos pero ganables en esta pista. Yo confío en mi equipo”.

Precisamente la fortuna de cara al gol es el principal lamentó que hizo Tete, sobre todo tras toparse con Sarmientos en el encuentro ante el Palma Futsal. “Tuvimos muchas ocasiones y no las metimos, cosa que ellos hicieron. Al final, cuando juegas ante equipos de la categoría del Palma Futsal no se puede perdonar, ya que lo acabas pagando caro. Estuvimos de diez en muchas facetas del juego, pero a lo que finalización refiere sacamos un cinco o un seis. El gol es dinero y hay que pagarlo”, fue el análisis que hizo Tete sobre las dificultades de su equipos para ver portería.

Vuelta de los lesionados

Con un fichaje más por venir, tal y como anunció el propio Tete la semana pasada, el técnico del UMA Antequera destacó la vuelta a la pista de los jugadores lesionados. “Ve a Alberto volver a jugar tras tres meses lesionado y es un gustazo. Conejo ha estado muy bien en la portería y la semana que viene puede que ya recuperemos a Dani Ramos. Además, tenemos la incorporación de Pablo Ibarra que es un jugador que tiene que aportar mucho”, destacó.