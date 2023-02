Tete: "Nos tenemos que reponer ya anímicamente"

Tete, técnico del BeSoccer UMA Antequera, habló tras la derrota abultada (0-6) de su equipo ante un imponente Movistar Inter, muy efectivo en ambas áreas, y que supone el adiós de los malagueños de esta Copa de España a las primeras de cambio. "Estamos bastante decepcionados. Sí que es verdad que veníamos a disfrutar de esta Copa de España, la primera vez que participábamos, pero no hemos tenido opciones en ningún momento. Los dos primeros goles, en segunda jugada, rompieron el partido, Movistar Inter ha sabido jugar muy bien con el marcador, sometiéndonos a mitad de pista, no nos han dejado. Con estos equipos, si quieres tener opciones de poder dar un susto y competir hasta el final, se tienen que dar una serie de condicionantes que hoy no se han dado. Ellos debían tener falta de acierto y han metido las dos primeras, nosotros teníamos que cometer pocos errores y hemos tenido algunos que son imperdonables en un torneo como este, y al final un marcador abultado, demasiado castigo para lo que hemos hecho".

"En la primera parte tuvimos una o dos ocasiones, muy poquitas, ellos han controlado todo nuestro potencial ofensivo, y la verdad que la segunda parte habíamos hablado que un gol nos podía meter en el partido, quizás les hubiésemos generado dudas pero no ha podido ser. Se han puesto con cuatro goles de ventaja, demasiados ante cualquier equipo, más para un Movistar Inter. Jugar esta Copa de España para nosotros ya era un premio, estar con los mejores equipos de la Liga, sobre todo dar las gracias a la gente que se ha desplazado a animarnos, no tengo palabras para agradecer ese apoyo, sentimos tanto esa derrota como ellos. Tenemos que seguir trabajando hasta el final. Queda una parte de temporada muy complicada, con todo muy ajustado en la clasificación, y tenemos que cambiar el chip. Hemos tenido nuestra semana de disfrute y ya hay que pensar en la Liga, el pan nuestro de cada día. Nos tenemos que reponer anímicamente desde ya, pensando en el partido de Manzanares".