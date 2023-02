Tete valora el emparejamiento de Copa ante Peñíscola.

Tete, técnico del Be Soccer UMA Antequera, hizo una valoración de lo que ha deparado el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey, donde los malagueños se las verán con Peñíscola el próximo 22 de febrero (20:00 horas) en territorio valenciano.

"Tenemos que ir allí, a disfrutar de la eliminatoria, y seguramente va a ser un partido que va a estar al 50% para ambos equipos. Nosotros con mucha ilusión de volver a jugar una Final Four, encima hacerlo en nuestra casa; y ellos como equipo de Segunda seguro que querrán hacer algo parecido a lo que hizo el UMA Antequera el año pasado. El sorteo nos ha mandado otra vez a ser visitante. La verdad que nos enfrentamos ante un rival súper peligroso, que ya ha eliminado a varios equipos de Primera División. Están arrasando en Segunda División. A todos nos recuerda un poco la trayectoria que tuvimos la temporada pasada en la Copa, donde fuimos capaces de conseguir el título. No va a ser nada fácil, al contrario, muy difícil. Hubiera preferido cualquier otro rival pero en casa, por el tema del viaje. Al final jugar en casa es un plus, no te trastoca la semana de entrenamientos de cara a la liga; pero el sorteo es así. Después del partido del Levante, nos dio a todos mucha pena porque queríamos aguantar todos un poco más, porque además se hace la Final Four aquí. Esa esperanza de llegar con opciones a esa cita. Al final se han generado una serie de circunstancias ajenas a las deportivas, estamos en cuartos de final por tercer año consecutivo, que hay que darle valor, y a competirlo", explicaba Tete en los medios del club.

Peñíscola suma 16 victorias en la categoría de plata y solo un empate tras 17 jornadas. El conjunto valenciano eliminó a Osasuna Magna en la prórroga (8-4). Un hueso durísimo para el conjunto antequerano, con el hándicap de jugar lejos en el Argüelles frente a un rival que ha hecho pleno en casa.