Los Tiburones de Málaga denuncian "acoso" de la Federación Andaluza

"La Federación Andaluza continúa con su acoso a Tiburones de Málaga y lo lleva haciendo desde que accediera al poder el actual presidente, Antonio Perea Pernil", denuncia en un comunicado el club malagueño de béisbol: "Todo comenzó cuando el actual dirigente prohibió a Tiburones de Málaga usar su terreno de juego habitual en la Universidad Laboral y que había sido remozado gracias a la inversión realizada tanto por la Junta de Andalucía como por la Universidad Laboral y Ayuntamiento de Málaga. Ello motivó que la totalidad de los equipos andaluces (a excepción de Sevilla, que es el equipo protegido por la propia federación al ser mayoritario en lo que a licencias de jugadores se refiere. Hecho que también han denunciado los equipos al tener sospechas de cómo se satisfacen económicamente estas licencias) abandonasen la competición y se inscribiesen en la competición de la región de Murcia".

"Ahora que Tiburones de Málaga ha logrado el título de Campeón de la Liga Sur Este y es serio favorito al ascenso a la élite del beisbol nacional, la Federación Andaluza ha enviado un escrito a cada equipo andaluz participante en mencionada competición murciana dando por inválida la participación de estos en la citada competición, lo que significaría que Tiburones no podría luchar por el ascenso", prosigue en la nota la entidad malagueña: "Hay que recordar que el conjunto presidido por Miguel Padrón ya había logrado el apoyo necesario por parte del Ayuntamiento para acudir con garantías a dicha fase de ascenso en Pamplona, lo que rompe una ve más las ilusiones de los malagueños por dar el salto a la élite".

Miguel Padrón, presidente de Tiburones de Málaga, se muestra contundente en sus declaraciones: "Ya estamos cansados, agotados con el acoso al que estamos siendo sometidos por parte de la Federación Andaluza. La impotencia es grande, pero tenemos que seguir luchando para que se sepan las cosas, que se sepa que la anterior vicepresidenta, Baldomera Peña, es la actual presidenta del equipo de Sevilla. Que el actual presidente, Antonio Perea, sigue perteneciendo al Beisbol Sevilla, que su hijo, es vicepresidente de la federación y entrenador del Beisbol Sevilla, que el director de la Liga, Santiago López, también pertenece al Beisbol Sevilla, y podríamos seguir y seguir para demostrar a quién se quiere favorecer y se favorece desde la Federación, donde ya se actúa sin pudor alguno y con total impunidad. Que la gente saque sus conclusiones. Pero hay que decir basta ya, no pueden jugar con las ilusiones de la gente de la forma en la que lo están haciendo. La Junta de Andalucía debe de actuar de oficio con esta Federación y sanearla porque llevamos mucho tiempo denunciando cosas que no nos gustan y todo ello con dinero de las subvenciones que no recibe ningún equipo. Luego ves que organizan torneos difíciles de comprender y que llaman supuestamente internacionales, en los que veías a jugadores repetidos en ambas plantillas porque se habían cambiado camisetas. Es muy frustrante, después de tantos años luchando por el beisbol, ver lo que están haciendo".

Arnaldo Rodríguez, entrenador de Tiburones de Málaga afirma que “lo que está sucediendo es un escándalo. Tenemos el mejor equipo de la historia del beisbol en Málaga y es nuestra propia federación la que nos está haciendo daño. A Tiburones nunca le ha llegado nada de subvenciones y siempre se ha favorecido a Sevilla. Esta situación no es justa y la gente debe de conocer esta tremenda injusticia que se está haciendo con nosotros. La Federación Andaluza no está para todos, está para uno, y esto debe de conocerse. Tenemos un equipo para ascender a la élite del beisbol y nos lo quieren impedir igual que lo han hecho ya otras veces para que sea Sevilla quien acuda a la fase de ascenso. Tenemos muchos jugadores de un nivel altísimo, incluido a una leyenda del beisbol cubano y mundial como es Rolando Meriño y lejos de ser un orgullo para la Federacion, lo que quieren hacer es que no juguemos la fase de ascenso para favorecer al de siempre. Vergüenza, y asqueamiento es lo que siento en estos momentos. Nuestros jugadores están muy tocados de ver lo que están haciendo con un equipo llamado a hacer historia en el beisbol andaluz”.

"Tiburones de Málaga acudirá ahora a la Federación Española de Beisbol, quienes ya se han posicionado en diferentes temas en contra de la actuación de la andaluza así como a la Junta de Andalucía, que son quienes tienen la llave a la solución de esta situación ya que son los que conceden anualmente las pertinentes subvenciones y deben de velar por el funcionamiento ejemplar de las Federaciones a las que anualmente conceden miles de euros que deberían repercutir en todos los equipos. Tiburones de Málaga se niega a que le roben una vez más su derecho a luchar por ascender a la élite y para ello está dispuesto a acudir a la más alta instancia federativa y legal a nivel nacional", cerraba en su nota el club malagueño.