Trabajos intensivos

A mediados de julio el Rincón Fertilidad cerró la contratación de la lateral izquierda Iara Grosso a su plantilla. Va a ser la primera vez que la nueva jugadora del club malagueño juegue fuera de sus país natal, Uruguay. El cuadro que dirige el técnico Diego Carrasco ya comenzó hace unos días a preparar la temporada con duras sesiones de entrenamiento en lo físico y en lo técnico. En una liga de más nivel y con un equipo que, además, jugará en Europa no es de extrañar la intensidad de dichos entrenamientos. "Están siendo entrenamientos muy duros", declara la uruguaya. La lateral, no obstante, se está integrando muy bien en el equipo y no duda en afirmar que "con este grupo todo se hace más ameno".

Iara Grosso es una de las ocho caras nuevas del equipo malagueño que, desde el primer día de pretemporada, está desarrollando un buen trabajo: "Estamos trabajando con mucha fuerza y energía, y eso es algo que se nota desde el primer día de la pretemporada".

Grosso también habla acerca de la adaptación al balonmano español: "Para mí es nuevo, venía un poco a ciegas. La adaptación está siendo muy buena y progresiva. La verdad es que el grupo me está ayudando muchísimo". La lateral también reconoce que le falta experiencia en el balonmano europeo pero afirma que puede aportar al equipo "mucho en trabajo exterior".