El Trops Málaga debuta en Plata ante el filial del Barça (12:00)

El Trops Málaga comienza este domingo su tercer proyecto en División de Honor Plata. Arranca, pues, la Liga en la segunda categoría del balonmano nacional y para empezar, los pupilos de Quino Soler se medirán al siempre peligroso Fútbol Club Barcelona B en el pabellón de balonmano de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Aunque los malacitanos solicitaron al club catalán la disputa de este encuentro en la tarde del sábado, finalmente la entidad local ha fijado el choque a las 12:00 horas del domingo, debido a que, previsiblemente, el entrenador del primer equipo, el malagueño Antonio Carlos Ortega, convocará a algunos de los integrantes del B para el partido que el cuadro de la Asobal jugará este sábado frente al Bidasoa Irún.

Quino Soler, técnico del Trops y ex jugador del F.C. Barcelona, se ha mostrado optimista por la pretemporada que ha hecho su equipo, “sobre todo, por la actitud y el esfuerzo de mis jugadores durante estas semanas, que siempre son complicadas por la carga de trabajo y el esfuerzo físico y mental que hay que hacer”, dijo. Asimismo, Soler hizo hincapié en la dificultad del rival a la hora de batirlo, “ya que el Barça B lleva muchos años en la categoría y lo están haciendo muy bien. Por tanto, va a ser un encuentro muy exigente. No obstante, llegamos a este choque con la ilusión y las ganas de hacer un buen partido en Barcelona que nos ayude a lograr un resultado positivo”, afirmó el entrenador del Trops Málaga, que, en principio, no podrá contar con el concurso del argentino Agustín Vidal, quien sufre una lesión de hombro, ni de Palomeque, con molestias en el tobillo. El envite, correspondiente a la primera jornada, será dirigido por los colegiados Eric Deiros Borrás y Jordi Pinilla Iglesias, de la Federación Territorial de Cataluña, y será emitido en directo por el canal de YouTube del club catalán.