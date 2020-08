El Trops Málaga estrena camisetas con el amarillo como novedad

El Trops Málaga de balonmano ha publicado los detalles de sus nuevas indumentarias para la temporada por empezar. El conjunto malacitano seguirá vestido por la firma danesa Hummel como en las cuatro campañas anteriores y aunque a primera vista los colores de la primera equipación son blanco y celeste, presenta algunos cambios como la introducción de un azul más oscuro en los detalles de las mangas y los pantalones.

Pero la principal novedad en las equipaciones del equipo andaluz es el color del segundo conjunto: el amarillo. A diferencia de temporadas anteriores en las que el uniforme de visitante fue verde y morado (19-20), verde (18-19) o blanco (17-18), el Trops apuesta por un nuevo cambio de color. Además llama la atención el gran número de empresas serigrafiadas en las camisetas.

"Son, sorprendentemente, más bonitas que las de la temporada pasada, sobre todo la primera, y eso que ya me gustaba mucho la anterior. Es muy elegante, con las franjas albicelestes más anchas y con los hombros en azul marino. Cuando la he visto, me ha encantado", opinó sobre el nuevo diseño el jugador del conjunto malagueño Álvaro Armada.