El Trops Málaga mereció más en el empate frente al líder Puerto Sagunto (21-21)

Empate inesperado. El Trops Málaga se quedó con la miel en los labios, después de ir ganando al líder de la categoría, el Fertiberia Puerto Sagunto, durante gran parte del partido. Sin embargo, cuando la afición celebraba la victoria blanquiazul, llegó, de forma sorpresiva, el gol del empate del equipo valenciano (21-21), un resultado a todas luces positivo, al sumar un punto ante el coco de la División de Honor Plata, pero, haciendo balance de lo visto, los dos puntos debieron quedarse en Málaga por el gran trabajo desplegado por la escuadra que entrena Quino Soler. Eso sí, aunque el cuadro de Valencia llegó al pabellón al pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos con la vitola de invicto del grupo B de la División de Honor Plata, los malacitanos bajaron de la nube a su rival, que viene haciendo una temporada inmaculada, y demostraron que, si el equipo cree y mantiene la concentración durante los 60 minutos, no hay adversario infalible.

Con este resultado, el conjunto que entrena Quino Soler da continuidad a la racha positiva con que acabó el año 2022 y sigue metido en la puja por acabar la primera fase en los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso a la Liga Asobal cuando solo restan cuatro enfrentamientos para la finalización de la primera parte de la Liga.

En cuanto al desarrollo del choque, este arrancó con los dos equipos buscando la posesión. Si bien el Fertiberia Puerto Sagunto inauguró el marcador, por mediación de Álvaro del Valle, tras dos minutos de tanteo de las dos escuadras, el Trops pronto cogió el pulso al partido. Así, del empate (2-2) en el 03:20 se pasó al claro 8-5 del 12.53, con goles de Leonel y Castro, con tres dianas cada uno, y Consuegra y Palomeque. Era la mayor renta del envite hasta ese momento. El cuadro malagueño se mostraba fuerte en defensa y había fluidez ofensiva.

Esta superioridad local hizo que el técnico del equipo de Valencia, Toni Malla, solicitara tiempo muerto para evitar que la ventaja fuera aún mayor. La parada del juego le vino bien al Puerto Sagunto, que recortó distancias, merced a un parcial de 0-2 para poner el electrónico en 8-7 en el 17:15. Sin embargo, el Trops Málaga no bajó la guardia y, enseguida, se fue a la carga para abrir la brecha de nuevo (10-7) cuatro minutos más tarde. El conjunto malacitano estaba haciendo un partido muy serio y tuteaba con claridad al líder, que se estaba viendo sorprendido por los blanquiazules y con el meta Jorge Villamarín erigiéndose protagonista del choque. Eso sí, en los instantes finales, el Puerto Sagunto, con mucha dinamita arriba, despertó y pudo empatar el duelo (10-10) a falta de cuatro minutos para la conclusión del primer acto con un parcial de 0-3 a su favor.

Con el marcador en tablas se alcanzó al 29:30, momento en el que el Fertiberia Puerto Sagunto, aprovechando que el Trops jugaba con un jugador menos por la exclusión de Alberto Castro, anotó el 11-12, por medio de Sedano, resultado con que se llegó al final del primer periodo y que dejaba todo abierto para el segundo tiempo.

Reanudado el juego, tras el paso por vestuarios, el encuentro arrancó con la máxima igualdad. El Trops, que mereció más en el primer periodo, empató a los dos minutos de juego (12-12) y, desde entonces, no dio opción a su rival a que se escapara. Con el resultado de 14-14 se traspasó el minuto 07:00. Sin embargo, el extremo Pablo Soler y el central Consuegra, en jugadas de contraataque, dieron la vuelta a la tortilla para poner el electrónico en 16-14 en el 09:15.

El cuadro malacitano mostraba su mejor versión en un partido apasionante en el que cualquiera de los dos conjuntos podía llevarse el gato al agua. Las defensas se estaban imponiendo a los ataques, pero la garra malacitana estaba ayudando a la victoria local. Quino Soler movía el banquillo, aunque tres de las piezas claves del equipo costasoleño, el portero Villamarín, el lateral Alberto Castro y el central Consuegra, que estaba teniendo una gran actuación, permanecían en la pista.

Transcurrían los minutos y el Trops seguía controlando la situación. Con una renta de tres (17-15) se alcanzó el 18:00. El meta Villamarín estaba dando un auténtico recital de paradas, lo que estaba permitiendo mantener el rédito. Al entrenador visitante Toni Malla no le estaba gustando lo que estaba viendo y se vio obligado a pedir tiempo muerto. En cambio, reanudado el juego, el equipo valenciano no solo no anotó, sino que lo hizo el Trops, por medio del extremo Melgar y el lateral brasileño Leonel, quienes mandaron el esférico al fondo de la red en dos jugadas seguidas, tras el robo de balón, poniendo el electrónico en un claro 19-15 en el 21:20. Y por si fuera poco, el portero juvenil Alvis Pérez paró un lanzamiento desde los siete metros, que fue especialmente celebrado por el público que llenó el pabellón de Los Olivos.

El encuentro estaba de cara para los malagueños, pero Quino Soler no quería confianzas, pues el Fertiberia Puerto Sagunto aún tenía tiempo de revertir la situación. De hecho, poco a poco fue recortando la distancia y a falta de cinco minutos para la conclusión, la renta favorable al Trops era solo de dos (20-18). Había tensión en el 40x20 en la recta final. El Trops quería hacer la machada y el Puerto Sagunto no había dicho aún su última palabra. A falta de tres minutos, el marcador anunciaba un ajustado 20-19 para los de la capital de la Costa del Sol. El trabajo defensivo de ambas escuadras era espectacular, digno de un partido de alto nivel.

El gol del empate (20-20) llegó a falta de un minuto y quince segundos para el final. Pese al contratiempo, la afición seguía animando al grito de “Málaga, Málaga”. Nadie quería perderse el desenlace. Espadas en todo lo alto. Leonel rompió el empate (21-20) en el 29:38 de fuerte lanzamiento desde nueve metros, pero cuando la grada celebraba la victoria malacitana, Ferre puso el definitivo 21-21 cuando restaban solo dos segundos para la conclusión, un resultado inesperado, por lo que se vio en la pista, pero que deja buenas sensaciones para afrontar los próximos cuatro encuentros que restan para acabar la primera fase.

La siguiente cita para los de la Costa del Sol, el próximo sábado, a las 19.30 horas, en el feudo del potente Eón Alicante, un duelo directo entre dos equipos que quieren acabar en el ‘play-off’ de ascenso.