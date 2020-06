El Trops Málaga blinda su portería con Oliva y Alarcón

El Trops Málaga Balonmano confía en sus guardametas. Es por ello que el máximo representante masculino de la capital acaba de oficializar la renovación de sus dos porteros, Fran Alarcón y Jorge Oliva, dos cancerberos “de garantías”, como así los define el entrenador del cuadro malagueño, Daniel Ibáñez.

“Para mí, la portería es uno de los puestos más determinantes y estamos convencidos de que el tándem que forman Jorge y Fran nos dará muchos éxitos. Es un placer trabajar con dos porteros que se complementan tan bien y, sobre todo, nos dan veteranía y galones. Así pues, estoy seguro de que ambos se adaptarán muy bien a los nuevos compañeros y modelo de juego propuesto, y serán una parte fundamental dentro del grupo”, analizó el técnico vallisoletano del Trops Málaga.

Fran Alarcón (Antequera, 17 de noviembre de 1992) mide 1,84 metros y pesa 80 kilos. Se trata de un portero con muchos reflejos y gran colocación, que sabe como nadie anticiparse a los lanzamientos del rival. Para Alarcón será su cuarta temporada en las filas del Trops Málaga, dos en Primera Nacional y otras tantas en División de Honor Plata, categoría en la que ya jugó en la campaña 2014-2015 cuando, por entonces, militaba en el Balonmano Antequera. “Estoy muy contento por renovar un año más con el Trops Málaga y tengo muchas ganas de empezar, tras el mal sabor de boca de la temporada pasada, que no mantuvimos la regularidad deseada y, encima, no pudimos terminar la competición”, comentó el portero antequerano, que se muestra “ilusionado por el nuevo curso que se presenta”, dijo. “Se está armando una buena plantilla y estoy convencido de que el equipo hará un buen papel en la cancha”, pronosticó el guardameta con pasado igualmente en el Maracena y en el Balonmano Los Dólmenes.

Por su parte, Jorge Oliva (Sevilla, 21 de agosto de 1983), que mide 1,90 de altura y pesa 98 kilos, cuenta con una amplia trayectoria deportiva, no en vano, antes de fichar por el Trops Málaga en la temporada 2018-2019 para subir al equipo a División de Honor Plata, militó en el Ángel Ximénez-Avia de la Liga Asobal, donde jugó durante cinco temporadas. Concretamente, firmó por el club cordobés en la 2012-2013, convirtiéndose en uno de los protagonistas del ascenso a la élite del balonmano nacional, y tras su paso por el Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca (2013-2014), regresó a Puente Genil en 2015, ya en Asobal, club en el que permaneció hasta la campaña 2017-2018, si bien su carrera profesional en la máxima categoría del balonmano nacional la comenzó con solo 18 años de edad, al fichar por el Balonmano Altea en la 2002-2003. En este club jugó durante cinco temporadas hasta que dio el salto al Teka Cantabria en la 2007-2008, y en la 2010-2011 recaló en el Guadalajara.

Por tanto, Oliva es un guardameta experimentado y con muchos años en la élite a sus espaldas, no en vano, ha jugado 14 temporadas en la Liga Asobal y una en Rumanía, también en la máxima categoría, concretamente en el CSM Bucarest. Sobre la renovación, Oliva no ocultó su satisfacción por continuar en el Trops Málaga una temporada más. “Estoy encantado con mi renovación. Me siento a gusto en esta ciudad y en este equipo, con mis compañeros, directivos y el club en general. Quiero ayudar y aportar mi granito de arena para cumplir el objetivo que se propone el club, que es llevar al equipo a lo más alto posible, que es donde se merece una ciudad como Málaga”, expresó el sevillano. Asimismo, Jorge Oliva destacó “el compromiso y las atenciones de nuestro patrocinador principal, Trops”, cooperativa líder en producción y comercialización de aguacate y mango, “y del resto de colaboradores y empresas”, y afirmó que se encuentra “con muchas ganas” y deseando empezar”, después de una temporada, la pasada, calificada por el propio portero como “complicada” en todos los aspectos, “tanto deportivos como sociales, con todo lo ocurrido a causa del maldito virus –en alusión al Covid-19–. Así pues, estoy deseando poder entrenar y jugar, porque uno disfruta en las canchas”, concluyó el experimentado guardameta del Trops Málaga.