Tsitsipas: "Davidovich es impredecible, hace cosas que no se ven en muchos tenistas"

Tras la victoria ante Alejandro Davidovich, el griego Stefanos Tsitsipas revalidó el título de campeón en Montecarlo, entrando en un selecto club de jugadores con más de un torneo ganado en el Principado, a orillas del Mediterráneo.

"Este título es aún más especial del que conseguí aquí el año pasado, especialmente por haber podido contar con el apoyo del público. Me centré durante toda la semana en aplicar un tenis consistente y ser capaz de trabajar duro cada punto y explorar mis límites, sin buscar tanto los tiros ganadores y un tenis demasiado hermoso. Ha sido complicado enfrentarme a Alejandro porque es un jugador muy impredecible, hace cosas que no se ven en muchos tenistas y juega muy bien estando por debajo en el marcador. Cuando se relaja y parece importarle menos el marcador es cuando resulta más peligroso y eso es lo que le permite haber vencido a nombres ilustres esta semana. Creo que en esta final no jugó tan bien, pero es lógico porque era su primera final. Yo había estado en más situaciones así y supe gestionar mejor los nervios", señaló el ateniense.

"Todos sabemos que esta superficie es en la que me adapto de forma más natural y durante mucho tiempo he intentado trasladar mi estilo sobre tierra a la pista dura. Posiblemente no sea ése el camino correcto, me he dado cuenta de que lo que funciona en arcilla no tiene por qué funcionar en las otras superficies. Creo firmemente que soy capaz de ganar grandes títulos no solo sobre tierra batida, sino también en dura y hierba. Honestamente, la hierba es mi superficie favorita y me duele no haber rendido bien allí en los últimos años", dijo también el griego, metido entre los cinco mejores del mundo: "Sé que tengo que centrarme en obtener la mayor cantidad de puntos posible en tierra batida porque eso me dará la tranquilidad y confianza necesarias para intentar mejorar en otras superficies. Si lo logro, creo que puedo terminar el año entre los dos mejores del mundo porque siento que puedo adaptarme bien a pista dura y, sobre todo, hierba. Quiero pertenecer a ese grupo de jugadores especiales que optan a lo máximo en cada torneo y acaban entre los mejores a final de la temporada".