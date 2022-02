Tsitsipas: "Davidovich es uno de los mejores jóvenes a los que me he enfrentado"

El partido entre Stéfanos Tsitsipas y Alejandro Davidovich en la primera ronda del ATP 500 de Rotterdam fue de altísimo nivel. El malagueño puso contra las cuerdas al griego, pero no pudo concretar la que hubiera sido la mejor victoria de su carrera, ante el número cuatro del mundo. Hay un año de diferencia entre ambos a favor del griego, que piropeaba a Davidovich, con el que ya se había medido alguna vez en categorías inferiores y también en Montecarlo en 2021.

“Fue una gran batalla. Dio uno de sus mejores niveles jugando al tenis que le he visto. Hoy ha estado muy animado y ha sacado lo mejor de cada golpe. Ha hecho grandes golpes ganadores desde el fondo de la pista. Es uno de los mejores jugadores jóvenes a los que me he enfrentado”, decía el ateniense sobre Davidovich.