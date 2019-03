Sin margen de error (17:00)

El BeSoccer CD UMA Antequera no está dispuesto a bajar los brazos. Los jugadores del equipo antequerano afrontan una final a las 17.00 horas para subirse al carro con un triunfo contra Viña Albali Valdepeñas con el que poder gritar a su afición con confianza que aún guardan opciones de cumplir la meta de la permanencia. Superar a un rival directo implica reducir la diferencia para salir del descenso de seis a tres puntos con seis jornadas por disputarse todavía en el campeonato. Un duelo a cara o cruz de una escuadra en continuo auge competitivo durante las fechas previas, aunque sin la suerte de obtener un premio que modifique la actual situación clasificatoria.

Los azulones esperan repetir el marcador de la ida en el Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real (5-3) y acercarse a una hipotética salvación ante un oponente al que puede dejar en una posición muy incómoda. Por otro lado, los universitarios afrontan una final por todo lo alto sin margen de error. Solamente contemplan un empujón hacia adelante en forma de un marcador óptimo que les inyecte energías renovadas para pelear en el tramo final de la temporada; tres envites en casa y tres fuera.

Anaitasuna quedó como el escenario de una prueba muy satisfactoria en la labor de levantar el ánimo del grupo a pesar de la derrota. Osasuna Magna, semifinalista en la última Copa de España Valencia 2019, recurrió a su máximo nivel ante el buen hacer de los de Manuel Luiggi Carrasco Moli en la cancha. "Lo negativo del partido de Pamplona fue el resultado. Si hay que sacar una lectura positiva, el equipo compitió muy bien como en las últimas jornadas. En todas hemos estado vivos hasta los minutos finales y en el choque contra Xota lo único que nos faltó fue traernos algún punto, ya hubiera sido un empate o una victoria. Si competimos de esta manera, tenemos muchas posibilidades de poder sacar algo positivo contra Valdepeñas que es nuestro único pensamiento", declaró el segundo entrenador.

José Antonio Borrego Tete, encargado de suplir la baja del experimentado técnico, mantiene su propósito de motivar a los futbolistas recurriendo al orgullo de pertenencia. "Vuelvo a decir que no valen excusas ni nada por el estilo. Todavía podemos decir que si ganamos el próximo partido, vamos a depender de nosotros hasta el final. Sabemos que si perdemos, va a estar muy difícil la permanencia y todo pasa por ganar. Es nuestro único pensamiento y el equipo está trabajando en ello y lo estamos mentalizando que tenemos que vencer sí o sí. Es una presión añadida por el hecho de que nosotros nos estamos autoexigiendo la victoria sí o sí, pero es lo que nos queda. No tenemos otra. Todo lo que no sea ganar tres puntos el domingo, se nos va a complicar muchísimo la permanencia", concretó.

Un encuentro más, la piña formada por plantilla y afición deben jugar un papel destacado a la hora de contrarrestar el potencial de un adversario con recursos renovados a raíz del mercado invernal de fichajes. Chino, ex de Jaén y Osasuna Magna, se postula como el eslabón a controlar. "Este partido que es el primero de los cuatro que nos quedan en casa, el apoyo de la afición debe ser fundamental. Encima jugamos con un rival directo, Valdepeñas, que va a traer seguro a mucha gente. Tenemos que demostrar que somos el local y es evidente que vamos a pasar por momentos de crisis y esas situaciones con la ayuda del público son menos malas. Entonces se hace imprescindible que ellos estén apoyándonos en todo momento y que sean ese jugador número 6", señaló Tete.