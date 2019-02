Conejo sigue creyendo

La lucha por la permanencia en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala exige desplegar en la pista todo el arsenal durante las últimas 10 fechas del calendario. El BeSoccer CD UMA Antequera no ha tenido fortuna en el tema de lesiones y ha perdido durante muchas semanas a jugadores importantes en su estructura. Ahora que llega el tramo decisivo, toda la plantilla se encuentra disponible para aportar su granito de arena para reducir los cuatro puntos que marcan la salida del descenso.

Juan Antonio Conejo Bernal fue una de esas piezas que se rompieron en el peor momento. Nunca una lesión es bienvenida, sin embargo, el portero nacido en Coín se fracturó el dedo pulgar de su mano izquierda a finales del año 2018 en la histórica clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey en el Argüelles y se recuperó en el plazo previsto por los servicios médicos de un mes.

Conejo era uno de los jugadores más regulares en su rendimiento hasta el infortunio de la lesión. Sus paradas suponían el sustento necesario en una escuadra inmersa en una dinámica negativa y con la necesidad de puntuar para avanzar hacia la permanencia. En los dos últimos choques regresó a la titularidad con unas actuaciones correctas y será uno de los pilares más sólidos en las próximas citas llamadas a ser determinantes. La portería es una demarcación clave en el fútbol sala y Manuel Luiggi Carrasco Moli tiene en su plantilla a un guardameta consolidado en su trayectoria en el club. En la tercera temporada vistiendo la casaca verde no deja de brillar por sus reflejos, agilidad bajo palos, concentración y buen manejo del balón con los pies.

El crecimiento del conjunto ha quedado palpable desde el arranque del 2019 y los nuevos refuerzos han conseguido imprimir nuevas energías para ir sumando los puntos necesarios. Pablo Ibarra suma dos goles en tres partidos y Alvarito se prepara para debutar en el Argüelles después de jugar por primera vez en tierras gallegas. Además no hay ya ningún miembro al margen por problemas físicos. “El equipo está adquiriendo sensaciones, estamos compitiendo mucho mejor y nos falta el plus de tener la buena suerte para ganar los partidos. Tenemos que competir cada partido como si fuera el último, porque quedan 10 finales y hay que sacar los puntos como sea. Por la mínima o por goleada. Este grupo va a estar junto hasta el final. En cuanto a mi situación, he estado un mes lesionado y llevo dos jornadas consecutivas jugando y me encuentro mucho mejor. Antes de la lesión estaba muy bien, con confianza, y ahora poco a poco la estoy recuperando. Hace falta que el portero esté bien para ganar los choques”, especifica.

Industrias Santa Coloma centra la atención de un BeSoccer CD UMA Antequera en su ardua labor de salir cuanto antes del descenso. El envite de este viernes 8 de febrero, a las 20:45 horas, es el primero de los dos consecutivos en la Ciudad de Los Dólmenes. En la primera vuelta se decidió pronto el vencedor imposibilitando cualquier reacción. “Allí fue un partido en el que no competimos en la primera parte y nos metieron cinco goles e ir a remolque mientras ellos se relajaron. Ya en el segundo tiempo estuvimos muy bien e intentamos conseguir la machada, pero era complicado remontar esos tantos fuera de casa. Cada envite es una historia. Ahora viene Industrias Santa Coloma y nos jugamos mucho, el viernes a las 20:45 horas. A darlo todo para que se queden los tres puntos en el Argüelles”, resalta Conejo.