El UMA Antequera viaja con ilusión a San Fernando para disputar la Copa de Andalucía

Juan Manuel Roca "Bene" recibió este martes su "merecido" homenaje en su tierra, donde se marchó el 30 de mayo de 2022 a sus 52 años. El pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria acogió por fin este reconocimiento a una de sus referentes del fútbol sala en la capital, después de tenerse que suspenderse el 29 de diciembre del año pasado. Este malagueño del Rincón de la Victoria fue el tercer internacional absoluto de la provincia y entre todos los clubs que defendió destaca el Pozo Murcia. Antes de medir sus fuerzas el BeSoccer UMA Antequera, equipo de Primera División, y el CD Malacitano FS, conjunto que militará en la Tercera División en lugar del antiguo Málaga Futsal, la familia de Bene accedió al parqué para recibir de parte del club antequerano la camiseta de la temporada pasada, esa con la que conquistaron la Copa del Rey y firmaron la vuelta a Primera División. Tete explicó después del partido que Bene era "una gran persona, es un gran orgullo poder haber venido aquí y honrarle en su memoria".

Los aficionados del fútbol sala se citaron para llenar las gradas del Rubén Ruzafa, como a Bene le hubiera gustado, seguro que estuvo presente escuchando su ovación y reviviendo los recuerdos que se contaban en la grada antes de pasar a disfrutar del partido. Ya sobre la pista, el juvenil Campano adelantaría a los universitarios, demostrando que se encuentra en un gran nivel de forma, aunque los pupilos de Luis Redoli no se vinieron abajo y le dieron la vuelta al electrónico con los tantos de Nico Navarrete y Álex Baeza, dos piezas claves de este renovado conjunto de tercera. Los malacitanos se iban por delante al descanso, aunque el combinado de Tete subió una marcha más en este "entrenamiento competitivo" para llevarse el partido por 2-5 con los goles de Cobarro tras un saque de esquina de Davilillo, Pablo Ramírez gracias a un reverso y Campano con dos tantos más firmaba su triplete con el primer equipo.

"Está en un nivel muy bueno, ha sido capaz de hacer tres goles y eso no es fácil por mucho que sea partido amistoso", reconoció Tete en zona mixta. El míster volvió a repartir minutos y a contar con los jugadores del filial: "Están entrenando con nosotros desde el 2 de agosto y que mínimo que puedan participar en un partido como hoy. La verdad que me sorprenden que no están desentonando". Álex Fuentes se repartió minutos en la portería con Cone y Chispi, otro canterano más que está en la dinámica del primer equipo junto a Jesús Sepúlveda, Javi Campano y Álvaro Corpas, también portero.

De esta forma el UMA Antequera suma su segunda victoria en cuatro amistosos, donde se impuso al filial del Real Betis Futsal y ahora a Malacitano, no superó por la mínima a Jaén Paraíso Interior FS y luchó hasta el final contra Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Los universitarios se desplazan ahora a San Fernando (Cádiz) para afrontar su siguiente sita, que será en la Copa de Andalucía contra el Real Betis FS este sábado 27 de agosto a las 21:00 horas. Partido correspondiente a la semifinal de dicho torneo, donde en la final se podría volver a ver las caras con el Córdoba, si ambos conjuntos hacen los deberes y ganan sus respectivas eliminatorias a partido único. El evento se podrá seguir a través de la televisión de la federación: RFAFTV.

"Es una prueba de fuego muy buena, una prueba magnifica para ver hasta donde somos capaces de llegar. Estamos dispuesto a todo, notros no nos relajamos y no vamos a dar la competición por perdida, vamos a ir a disfrutarla y a competirla", fue el mensaje del técnico verde de cara a este nuevo reto.