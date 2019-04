Punto y final. Se agotaron las páginas. No hay más espacio para escribir las aventuras del BeSoccer CD UMA Antequera en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Solo queda cerrar las últimas líneas con lo que acontezca hoy, a las 18:30 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles, en el duelo con Peñíscola RehabMedic. Tres puntos importantes para agradecer el apoyo de toda la afición durante una temporada aciaga y finalizar con una sonrisa que marque el inicio de un nuevo brote de inspiración como prólogo de un futuro retorno al primer escalón competitivo.

Las opciones de salvación desaparecieron por completo con la derrota en la penúltima fecha del calendario en la cancha del Levante UD FS (5-3). Los de Moli, ya descendidos a Segunda División, completan su participación en la élite nacional ante un Peñíscola RehabMedic sin poder poner el colofón a una campaña formidable con el play-off por el título. “Un partido en el que ninguno de los dos equipos se juega nada. Estamos ya descendidos y los ánimos no son los mismos. Tenemos que cumplir e intentar ganar el encuentro, aunque no sirvan los puntos nada más que por el orgullo, amor propio y, al estar en casa, nuestra obligación es competir. Un choque que no va a tener repercusión en cuanto a los números ni para Peñíscola ni para nosotros”, indica el entrenador malagueño.

Adiós a una competición sin la consecución del objetivo marcado. “Nos despediremos de nuestra afición. Le pido disculpas porque de alguna manera le hemos impedido, deportivamente hablando, de presenciar en directo a los equipos de Primera División. Tenemos la culpa todos”, detalla. Asimismo, Moli también tiene palabras de cariño Crispi. “Se retiró en la primera parte de la segunda vuelta. Ha sido un ejemplo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, ha jugado en la Selección Española y aquí, después de la marcha de Tete, asumió el mando de capitán y los jugadores están muy orgullosos de él y se merece lo mejor”, terció.