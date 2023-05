UMA Antequera - Ribera Navarra: Una cuestión de fe (18:30)

Última parada del BeSoccer CD UMA Antequera en el campeonato liguero. Llega al final sin los deberes hechos y con la necesidad de hacer un esfuerzo extra para completar su misión. Necesita ganar el partido de este sábado 20 de mayo, a las 18:30 horas, ante Aspil-Jumpers Ribera Navarra en el Pabellón Fernando Argüelles. Una vez se haya hecho con la victoria, no le vale únicamente con esta. Tendrá que mirar a lo sucedido en Pamplona donde debe caer o el anfitrión, Osasuna Magna, o el Real Betis FS. Un empate entre ambos conjuntos mandaría a la formación de José Antonio Borrego “Tete” de vuelta a 2ª División. A 40 minutos, por tanto, de celebrar una recompensa histórica nunca antes obtenida o acabar con el desenlace más amargo a una temporada repleta de momentos inolvidables.

No hay tiempo para lamentaciones y sí para luchar, creer y soñar con un desenlace favorable por muy complejo que se atisbe a falta de la disputa del último compromiso. Al plantel verde, en la segunda vuelta, le ha faltado una pizca de suerte, fortuna o contundencia a la hora de cerrar partidos muy ajustados que, al final, se le escaparon. Sumar algún punto más, de los 26 que tiene actualmente en su casillero, hubiera sido clave para no llegar a la 30ª jornada con la posibilidad de abandonar los puestos de descenso, pero dependiendo del resultado que se produzca en otra cancha. Únicamente puede sacar adelante su envite con Aspil y, después, celebrar con su afición o agradecerle el apoyo recibido, ya que va a responder y a llenar las gradas del fortín de la Ciudad de Los Dólmenes.

Aspil-Jumpers Ribera Navarra llega en el Argüelles con la permanencia asegurada gracias a dos triunfos consecutivos. Uno en Córdoba (2-4) y el de la semana pasada en su pista frente al Levante UD FS (5-1). Un conjunto muy competitivo que cuenta en sus filas con Terry, autor de 27 dianas que le han posicionado con uno de los máximos goleadores de la categoría. Un adversario que no viene de paseo y va a presentar batalla sobre el 40x20. “Último partido de Liga en nuestra pista, con la afición y con opciones reales de poder permanecer en Primera División. Con eso soñamos todos y creemos que lo vamos a conseguir. Es fundamental, primero, que podamos ganar el partido, porque no tenemos margen de error. Lo único que nos vale es la victoria. Una vez que hayamos vencido en nuestro encuentro, como he dicho antes, soñar y creer que se va a dar el otro resultado que nos posibilitará quedarnos un año más en la máxima categoría”, precisa Tete.

El técnico del cuadro universitario, consciente de lo que hay en juego, no quiere que la atención se desvíe y cumplan, en primer lugar, con lo que depende de ellos. “Un partido en el que todos vamos a estar pendientes de los resultados y en Pamplona igual de lo que pase aquí. Lo principal es que tenemos que estar centrados y no pensar si en el otro sitio va ganando, perdiendo o empatando. Ganar es nuestra obligación. Si no conseguimos nosotros la victoria, para qué sirve hablar de lo demás. Afrontamos el envite con mucha ilusión después de dos jornadas sin perder y, por cierto, con una pizca de suerte en alguna de las dos hubiéramos rascado un triunfo, pero no pudo ser. Lo único que nos queda es vencer en el último choque y poder conseguir el objetivo que nos marcamos. La permanencia va a estar muy cara y el descenso puede estar en 29 puntos que es una barbaridad. Con muchas ganas de que llegue el sábado y que podamos celebrar algo histórico”, detalla.

La afición es el patrimonio más imprescindible de un club y Tete lo sabe, por lo que deja este mensaje al saber que siempre acude cuando se le necesita. “Después de lo que pasó en Sevilla, nuestra gente vendrá a arropar a estos jugadores que llevan una temporada espectacular, porque hemos conseguido cosas históricas y, pase lo que pase, nadie va a olvidar que nos hemos clasificado para participar la Copa de España habiendo clubes que no la han jugado nunca. También hemos conseguido ganar a equipos grandes y no hemos estado en descenso hasta las dos últimas jornadas que, con nuestra filosofía y recursos, no es fácil lograr y este equipo ha demostrado que es de Primera. Estar con posibilidades de salvarnos es gracias a nuestra gente, porque desde el primer día ha estado con nosotros”.