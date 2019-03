El BeSoccer UMA Antequera se irá al pozo con alta probabilidad, pero lo hará con la dignidad intacta y la cabeza alta, sin dejar de pelear. El equipo universitario tenía el partido encarrilado (3-1), pero el Ribera Navarra se agarró al partido y tuvo arrestos para sacar un empate en el último minuto y evitar que los tres puntos se quedaran en casa (3-3). Justo el día que Moli, su entrenador, regresaba al banquillo tras pasar problemas de salud, el cuadro malagueño estuvo cerca de reencontrarse con el triunfo.

Los dos equipos se jugaban mucho. Y con tantos nervios y necesidades las ocasiones se sucedieron para ambos equipos. Sergio González la estrelló en el travesaño a los cuatro minutos y el rival contestó con un disparo que se envenenó tras tocar en un rival. El ala catalán gozó de dos oportunidades más pero el balón no acabó encontrando la portería. Luis García y Pablo Ibarra también tuvieron las suyas, pero las erraron. Aunque en el último minuto, y desde el doble penalti, esta vez Ibarra no falló y adelantó a los suyos. Si en la primera parte no vimos más goles fue gracias a las actuaciones de Conejo y Gus.

La segunda mitad empezó endiablada. Sergio González, tras un saque de esquina, ponía el empate. Pero en la siguiente jugada Miguel volvía a poner a los universitarios por delante en el marcador. Y un minuto después, en el 24, Pablo Ibarra materializaba un penalti por mano de Lemine y ponía el 3-1.

Los minutos corrían y Pato decidió jugar de cinco. Sepe se colocó la camiseta de portero-jugador. Pero no era el día de los tudelanos. El juego combinativo no era el esperado y las pérdidas de balón les pudo costar algún susto más. Aunque Sepe recortó distancias en el segundo palo quedando aún seis minutos. Pero el gol dio alas a los visitantes y continuaron remando hasta encontrar su premio. Lucas puso el empate tras un gran pase de Sepe rompiendo la defensa en diagonal, en el último minuto.