El UMA Antequera se prepara para recibir al Barça (20:45)

La derrota se interpreta en el BeSoccer CD UMA Antequera como una experiencia de aprendizaje fundamental para dejar atrás los errores, adaptarse a la exigencia de la máxima categoría y dejar cuanto antes la mala racha de los últimos tres encuentros sin puntuar. La mejor forma de pasar página es toparse con un muro infranqueable e intentar sobrepasarlo con la colaboración de todos los incondicionales que nunca cesan de apoyar en las gradas del Pabellón Fernando Argüelles. A las 20:45 horas, el fortín verde se dispone a plantar cara a uno de los clubes referencia en Primera División: el Barça Lassa. Un duelo para disfrutar, sufrir y entregar más del 100% para sorprender a un conjunto diseñado con los mejores patrones del fútbol sala nacional e internacional.

El balance en la Ciudad de Los Dólmenes aporta la esperanza necesaria en una semana clave dentro de la competición. Primero, la siempre especial visita de un candidato al título, de esos premios que otorga el ascenso, y segundo, el envite del próximo sábado 1 de diciembre en el Pabellón Pedro Delgado de Segovia ante un adversario directo por la salvación. Las cinco jornadas disputadas como local aportaron una victoria (Jimbee Cartagena FS), tres empates (Jaén Paraíso Interior, O Parrulo y Osasuna Magna). La plantilla de Andreu Plaza llega con la lección aprendida de que bajar el pistón no sale rentable en Primera División. En su último choque en el Palau perdió tres puntos que le dejan a dos del liderato que ostenta Palma Futsal (25 pts).

Cada partido encierra diferentes argumentos que son complicados de repetir, aunque la derrota por la mínima en casa frente al Movistar Inter muestra el camino a seguir. Una acción de estrategia desde la esquina bastó para romper el marcador. Los guerreros verdes saben que atraviesan por un momento delicado debido a la falta de puntos en su casillero y esta cita con un gran referente se puede utilizar en beneficio de un colectivo con el propósito de incordiar al máximo a su oponente desde una solidaria labor defensiva y una mejora palpable de la finalización de los ataques. El gol se resiste a pesar de disponer de ocasiones claras. Desde el empate con Osasuna Magna (3-3), el ejercicio de mandar el cuero al fondo de las mallas no acaba de ser resulto. El jugador más inspirado continúa siendo Miguel Conde con 9 dianas.

Aspil Vidal Ribera Navarra, verdugo de los de Manuel Luiggi Carrasco Moli en la úndecima jornada, aprovechó dos despistes y un balón parado para deslucir la entrega de un grupo con un gen luchador incansable. El respaldo del Argüelles aporta un respaldo extra en el empeño de reducir las concesiones y, más aún, al tener al otro lado de la pista a una escuadra muy resolutiva debido al inmenso talento de cada futbolista azulgrana. “Si tú no metes goles, el rival con que haga uno es suficiente. El tema de los errores es que a veces no los cometes tú, te obliga el adversario. Una categoría muy exigente y hay que estar muy mentalizados. Tenemos que tener puestos los cinco sentidos en cada metro del parqué para no perder el balón”, valora el técnico malagueño.

Sergio Lozano, Dyego, Esquerdinha, Aicardo y una lista inagotable de nombres persiguen la victoria en Antequera. Este elenco de estrellas aspira a liderar la Liga y no contemplan ningún otro resultado. Es tal la cantidad de recursos disponibles que Andreu Plaza da descanso al determinante pívot Ferrao, pichichi durante dos cursos consecutivos. “Contra los equipos grandes la motivación está ya servida. Nosotros tenemos poco que perder con este conjunto que tiene la obligación de ganarnos. Otra cosa es que en nuestro campo estamos fuertes, no damos contemplaciones e intentamos evitar los errores porque al final se pagan. El Barcelona está hecho para ganar títulos y el hecho de jugar con él es ya un premio. Nos tiene que ganar y se lo vamos a poner muy difícil”, señala.

Sin prisa, pero sin pausa. El BeSoccer CD UMA Antequera entró en puestos de descenso tras la undécima fecha del calendario y pretende comenzar a ascender puestos a partir de una contienda en la que para vencer se demanda saber encajar las envestidas y reaccionar con entereza a las mismas. “El Barça está necesitado de puntos, aunque tiene muchos. Por potencial, presupuesto y por todo tiene que estar arriba. Cuenta con un equipo para ganarle a cualquiera. A veces el deporte se vuelve generoso con los más pobres y ocurren estas cosas. Si ha podido ganarle Santa Coloma, nosotros también podemos hacerlo. Va a ser un partido bonito y atractivo en el que los jugadores van a estar al 200%”, pormenoriza Moli.