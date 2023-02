El UMA Antequera busca un bálsamo en casa (18:00)

Caer está permitido y levantarse es una obligación. Una derrota no puede desviar el buen rumbo adquirido por el BeSoccer CD UMA Antequera en la temporada 2022/2023. No aprovechó la oportunidad de participar como anfitrión en la final four de la Copa del Rey en el Pabellón Fernando Argüelles, por el gran rendimiento de Peñíscola en el choque de cuartos de final, y, a partir de ahora, todos sus esfuerzos los centra en conseguir, por primera vez, el objetivo con el que arrancó el campeonato liguero que no es otro que conservar su plaza de privilegio en la máxima categoría. El triunfo en Manzanares (4-5), de la última jornada, le permitió tomar algo más de distancia con los puestos de descenso y, este sábado 25 de febrero (18.00), afronta con optimismo el duelo con un rival en racha ganadora, como Noia, para sumar los tres primeros puntos como local de la segunda vuelta.

Noia Portus Apostoli ha comenzado el 2023 con una serie de resultados que le han permitido entrar entre los ocho primeros clasificados y presentar su candidatura al play-off por el título gracias a cuatro victorias en cinco jornadas. Tres como local (Córdoba, Aspil y Valdepeñas) y una a domicilio (Levante). Solo ElPozo Murcia pudo batirle en el Palacio de los Deportes (7-2). La formación de Marlon Velasco, en su estreno en Primera División, está demostrando ser un adversario muy duro de superar que dispone de armas muy letales sobre el 40x20. A destacar los 13 goles de Bruno Gomes y la calidad de un ala zurdo muy desequilibrante como Edu Jabá. Estos dos nombres son solo dos de los muchos de calidad que componen un bloque muy sólido al que, en la primera vuelta, le costó ganar en su pista pero lejos de ella firmó unos números excelentes. En esta segunda, los resultados le sonríen y en la Copa del Rey vendió cara su eliminación resistiendo hasta el final frente a Mallorca Palma Futsal (4-2).

La escuadra universitaria se ha recuperado del largo desplazamiento a tierras castellonenses y ha podido preparar, durante un par de entrenamientos, el compromiso de la 21ª fecha del calendario con el propósito de resurgir en su fortín con el aliento de sus seguidores desde la grada. Una vez cortada la mala racha sin ganar ahora le toca repetir alegría en su cancha. “La Copa del Rey ya está olvidada de nuestras cabezas. Fue bonito mientras duró. Teníamos mucha ilusión en esa competición, pero ya pensamos solo y exclusivamente en nuestro principal objetivo que es la Liga. Este sábado, con nuestra afición, tenemos un partido muy difícil con Noia”. Por otro lado, el técnico señala lo que deben hacer sus guerreros para terminar la contienda como vencedores y con tres puntos más en su casillero. “Nosotros seguimos con las mismas señas de identidad. Este choque, seguramente, se va a basar en la defensa porque es nuestra principal baza”.

Después de un traspié no hay mejor remedio que un reencuentro con el Argüelles en una importante cita liguera. “Tenemos todos muchas ganas de volver a ganar en casa con nuestra afición, que lleva todo el año apoyándonos, y se merece tanto como nosotros los tres puntos. El rival es de los más complicados ahora mismo del campeonato, está muy en forma y lleva una racha de encuentros con resultados muy positivos. El último, sin más, fue la goleada a Valdepeñas. En la Copa del Rey también han caído eliminados, pero con una imagen espectacular en la pista de Palma. Marlon está trabajando muy bien y sus jugadores compiten de forma espectacular y con pocas fisuras. Un oponente que nos va a exigir mucho, pero creo que con nuestra afición y la adrenalina de la victoria en Manzanares, tenemos muchas opciones de poder puntuar”, detalla Tete.

Máxima igualdad en la última vez que los dos conjuntos, el gallego y el antequerano, se vieron las caras sobre el 40x20 del Pabellón Agustín Mourís. En aquella ocasión hubo un divertido intercambio de golpes por una victoria que no cayó del lado de ninguno. Desde entonces los dos siguieron su ruta marcada para salvar la categoría como recién ascendidos. “En la primera vuelta ha tenido mejores números de visitante que de local. Al principio le costó mucho ganar y ya en las últimas jornadas está siendo muy eficaz en su cancha. Un equipo muy compensado con dos pívots dominantes. Bruno Gomes está haciendo una temporada espectacular. Ha realizado un refuerzo, Douglas, que está rindiendo muy bien y destacan también Edu Jabá, Pirata o Lluc y dos porteros que lo hacen genial con los pies. Una plantilla equilibrada y con muchas alternativas. Si nosotros puntuamos el sábado, nuestro oponente nos va a exigir bastante y estoy seguro que lo vamos a dar todo para que así sea”, concreta el preparador.