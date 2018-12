El UMA Antequera piensa en el 2019

La primera vuelta de la liga no ha sido tan buena como se esperaba en el seno del UMA Antequera. El cuadro universitario es colista de la Primera División, en la temporada de su regreso a lo más alto del fútbol sala español. Los de Moli no han encontrado la regularidad suficiente para asentarse en la categoría y sobre todo han pagado caro no conseguir dominar los encuentros. Con muchos deberes que hacer tras el pequeño descanso navideño, el UMA Antequera afronta hoy la vuelta a los entrenamientos para preparar un 2019 en el que el gran objetivo será salvar la categoría.

El UMA tendrá un hueso duro de roer en sus vueltas a las pistas tras el parón navideño, con la llegada de El Pozo Murcia al Fernando Argüelles (viernes 4 de enero, 20:45). El equipo está concienciado de que la permanencia será muy sufrida, aunque la tienen en sus manos con toda una vuelta por disputar. “La salvación pasa por sacar el máximo número de puntos posibles en casa. Tenemos muchos encuentros en el Fernando Argüelles en la segunda vuelta y tenemos que hacer de ello nuestra baza para mantenernos un año más en Primera División, que es el objetivo prioritario”, confesó a los medios oficiales de la LNFS Miguel Conde. El ala del UMA Antequera analizó la vuelta a la élite del fútbol sala: “Sabíamos que iba a ser complicado, pero sinceramente creo que merecimos más. Algunos partidos se nos escaparon por detalles y cada punto en esta categoría es muy importante. Pese a ello, nunca nos hemos dado por derrotados y siempre hemos estado dentro de los partidos”.

Los universitarios tienen el reto de la permanencia como principal objetivo, aunque también buscarán dar la campana en la Copa del Rey. La competición copera está siendo un bálsamo para el UMA, que se encuentra en los cuartos de final y quiere dar la sorpresa ante el siempre complicado Inter Movistar. Los de Moli comienzan a preparar un 2019 que se presenta cargado de objetivos.