El UMA Antequera se refuerza con el cierre Nano

El BeSoccer CD UMA Antequera cerró ayer la contratación del cierre David Duque González Nano, de 29 años y procedente del Puertollano, que se convierte de este modo en el segundo refuerzo del equipo para la próxima campaña en Primera.

Nanoviene con una considerable experiencia en sus botas. No va a ser su primera participación en la máxima categoría del fútbol sala puesto que ya disputó dos cursos en Primera División (2011/2012 y 2012/2013) con el club del que procede.

"Me han hablado muy bien del equipo y vengo con mucha ilusión", comenta

De esta manera, al cuadro dirigido por Moli se le suma una valiosa figura. El jugador se mostraba con ganas de regresar a Primera y así lo manifestó en su presentación: "Una de las cosas que me ha hecho venir a este club ha sido el poder volver a disfrutar de Primera División y me hace mucha ilusión venir porque me han hablado muy bien de ellos".

Además, el ciudadrealeño afirmó que le convence el proyecto encabezado por el que ya es su nuevo técnico Moli. Un proyecto que ya sirvió el año pasado al equipo para conseguir el ascenso. De momento, en el UMA Antequera cuentan con dos caras nuevas tras fichar en junio a Alberto Saura. Todavía se esperan nuevas incorporaciones.