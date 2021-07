El UMA Antequera renueva la cesión de Cobarro

El BeSoccer CD UMA Antequera renueva el acuerdo de cesión con Jimbee Cartagena FS por una temporada más. Fernando Cobarro Giménez (24/01/1998 – 23 años) va a seguir portando la armadura verde. Este guerrero, natural de Cieza (Murcia), está preparado para seguir sacando a relucir todo su arsenal en cada una de las próximas batallas en una exigente Segunda División. Su sello quedó marcado en el Pabellón Fernando Argüelles, ya que exhibió un nivel altísimo durante todo el pasado ejercicio 2020/2021 en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Disputó 31 partidos y anotó 13 goles.

En este nuevo proyecto deportivo y, tras unos primeros números extraordinarios, la aportación de Cobarro se considera fundamental dentro del objetivo de ser una de las escuadras más competitivas sobre el 40x20. Su adaptación a la filosofía del club ha sido total dado que el esfuerzo y sacrificio no solo lo ha dejado en la cancha, fuera de ella se ha preocupado por cuidar su formación académica al estar inmerso en el Grado de Historia en la UMA.

Cobarro se formó en el ElPozo Murcia con el que llegó a debutar en Primera de la mano Eduardo Sao Thiago Lentz “Duda” en el curso 2017/2018. Este mismo técnico apostó de nuevo por él para incorporarlo al plantel del Jimbee Cartagena con el que continuó creciendo y adquiriendo más experiencia. A este bagaje en la élite, hay que añadirle grandes éxitos en el segundo escalón competitivo donde se proclamó en dos ocasiones Campeón de la Liga Regular (15/16 y 17/18) con el filial charcutero.

Este fantástico jugador, con capacidad goleadora y fortaleza defensiva, también recibió la llamada de la Selección Española sub 18, sub 19 y sub 21. Una formación excelente que le ha convertido en un talento de presente y futuro con una polivalencia muy valorada por el cuerpo técnico del plantel universitario. El nuevo entrenador, José Antonio Borrego Gutiérrez “Tete”, sabe que explota todas sus virtudes en cualquier posición y asume un papel fundamental que es el de contagiar a sus compañeros del entusiasmo de ir a por la victoria.