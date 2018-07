El UMA Antequera renueva al cierre Cala

El BeSoccer UMA Antequera hizo oficial ayer la renovación del defensa Alberto Baena Prieto Cala. El cuadro dirigido por Moli cuenta de esta forma con un cierre con gran disciplina defensiva.

El conjunto universitario halla en Cala un jugador con bastante pundonor que tiene como principal cualidad el no dar ningún balón por perdido. Un futbolista que emplea su tiempo en el terreno de juego a destajo en la protección de la portería. Otro aspecto clave es su intensidad en el marcaje y su veloz desplazamiento lateral a la hora de parar el ataque con portero jugador de los rivales. Esa enorme labor le permitió marcar dos tantos importantísimos en la culminación de la subida del segundo al primer escalón competitivo.

"Contento con la oportunidad que me da el club. Trabajaré para ganarme los minutos"Alberto Baena CalaFutbolista

Al cierre cordobés le bastó una temporada para ofrecer todas sus prestaciones, especialmente en defensa, y convencer al técnico malagueño de seguir contando con su constancia, sacrificio y esfuerzo encomiables en los mejores escenarios de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Dos inoportunas lesiones en el tobillo no frenaron su progresión en sus primeros pasos en Segunda División. Disputó 30 partidos oficiales contando la fase regular y el play off aportando cuatro goles, dos de ellos en la final de las eliminatorias por el ascenso. "Logramos un objetivo que a priori no era nuestro", señaló el cierre.