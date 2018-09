El UMA sabe a lo que viene

Llegó el día para el UMA Antequera. Los guerreros universitarios están listos, motivados. Las grebas, las calcetas. Los escarpes, las botas. El coliseo se llama Fernando Argüelles. El rival, el Jaén, actual campeón de la Copa de España. Una primera prueba que no será fácil. Pero ciertamente ninguna lo va a ser. Esa palabra no cabe en el diccionario que manejan en Primera. A los mandos del equipo lleva ya tiempo Manuel Luiggi Carrasco, más conocido en Málaga como Moli. Los objetivos están claros. La humildad que caracteriza al entrenador del cuadro antequerano no es nada nuevo. "Sería muy arrogante decir que aspiramos a ganar la Liga. Tenemos equipo para competir y vamos a intentar mantenernos. Nuestra meta es esa. Tenemos equipo para no morir en la orilla", dice el míster antes de debutar hoy (20:45 horas).

Qué mejor comienzo que un derbi en casa ante un rival cercano. Un derbi andaluz. Un contrincante al que ya ganaron en tierras jiennenses en la anterior etapa en Primera. Este verano, no obstante, perdieron los costasoleños en La Salobreja con un ajustado 3-2. Pero hoy toca el partido serio, el que cuenta. Un rival que viene de esa derrota en los penaltis ante el Movistar en la Supercopa. Pero Moli no es de fiarse de nada ni de nadie: "No tiene nada que ver que vengan de perder contra el Movistar. Hicieron un partidazo. Es un equipo que tiene muy buena plantilla y está demostrando que está entre los cinco o seis mejores de la Liga. Tiene un saber estar, tiene cierto rodaje y tiene gente que no le tiemblan las piernas. Nos lo van a poner muy difícil". No duda en calificar al equipo jiennense como uno de los "huesos duros" de la competición junto con el Barcelona, El Pozo Murcia y el Inter Movistar. "Al final jugamos cinco contra cinco. Nosotros por nombre no le podemos ganar a nadie. Somos los nuevos. Somos personas muy competitivas y estaremos al 100%", tercia.

Moli avisa de lo que hace falta mejorar para esta laboriosa campaña: "En defensa tenemos que ser responsables, tanto en individual como en colectivo. Atacar todos y defender todos. Con respecto a la portería, está bien cubierta. A partir de ahí tenemos que tener clara las ideas y conocer bien los sistemas que tenemos cuando jugamos con pívot o cuando jugamos de cuatro. La estrategia también es muy importante". Un aspecto importante que confiesa Moli es el que sufrieron el año en el que bajaron. La jugada del portero-jugador le causó mucho dolores de cabeza. "Cuando íbamos ganando y nos sacaban portero-jugador, que es digamos el punto flaco que tuvimos el año que bajamos, no supimos estar a la altura de las circunstancias, nos burlaron. Son cosas que estamos intentando mejorar pero no es fácil porque nos enfrentamos a gente muy profesional que entrena mañana y tarde", señala.

De una plantilla joven goza el entrenador. Quizás un hándicap. El hecho de compaginar la vida de estudiante con la vida de futbolista no supone precisamente algo fácil de sobrellevar. Como dice Moli, hay equipos muy profesionales que entrenan en doble sesión. La juventud que profesa el equipo le impide llevar esos ritmos de entrenamiento. Por las mañanas, la plantilla tiene que acudir a la universidad. "Por las tardes sí están disponibles. Por las mañanas pondré un día de entrenamientos porque no voy a interrumpir sus estudios", afirmaba el técnico.

El equipo terminó esta semana su período de pretemporada. Han sido una serie de partidos en los que los universitarios se han enfrentado a equipos de más dificultad a menos. Además del citado amistoso contra el rival de hoy, que se saldó con victoria de los locales, los antequeranos se han medido a rivales como el Mengíbar o Real Betis Futsal. Las últimas citas preparatorias de esta pretemporada han dejado citas como el partido contra el Peligros en Granada o contra el Atlético Carranque. En este último choque malagueño se vieron detalles de los que Moli no quiere que vuelvan a suceder en partidos oficiales: "No tienen mal equipo, había como cinco jugadores que estuvieron con nosotros en Segunda. Carranque es un equipo muy peleón y nos vino bien porque no nos podemos relajar. Íbamos ganando de tres goles a falta de un minuto y se pusieron a un gol y podrían haber ganado si se hubiese alargado el partido. Nos tiraron cuatro dobles penaltis, tres en la segunda parte. Estos son detalles que tenemos que mejorar: no hacer faltas absurdas e innecesarias".

Pero para eso están estos partidos de verano. Más vale prevenir que curar. Si hay errores, mejor que sean en este período. Moli lo sabe y hace balance de la pretemporada de su plantilla: "Creo que el balance de la pretemporada es fructífero ya no por el resultado sino por las sensaciones de los jugadores. Por el trabajo y por cómo se tiene que acoplar cada uno. Las necesidades, los errores que cometemos y lo que tenemos que mejorar, esos detalles se trabajan en la pretemporada. De lo contrario, no nos enteraríamos y creo que sabemos más o menos lo que necesitamos". Cabe destacar que, además de la competición, la entidad malagueña disputará la Copa del Rey y la Copa España. Este año, al ser el UMA Antequera equipo de Primera División, no hará acto de presencia en los citados torneos hasta llegada la ronda de dieciseisavos.

Un equipo no sería lo mismo sin una afición. Moli agradece a aquellos aficionados que se desplazan a Antequera para verles sobre el parqué. "Es muy importante su apoyo", constataba.