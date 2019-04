Un descenso, el desenlace nunca esperado. El BeSoccer CD UMA Antequera intentó aferrarse hasta que pudo en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Lo intentó con todos sus medios a pesar de necesitar una serie de resultados al margen de la victoria en el Pabellón Municipal de Paterna. Esta no llegó y, por tanto, no se tuvo que recurrir a las combinaciones posibles de pelear por la salvación en la última jornada. El Levante UD FS impuso su ambición por cerrar una plaza en el play off por el título.

La plantilla dirigida por Manuel Luiggi Carrasco “Moli” volvió a tropezar con una de las piedras que le ha impedido alcanzar la meta fijada en este curso 2018/2019. Generó muchas ocasiones de gol, fue capaz de igualar un 1-0, pero la falta de acierto en la definición pasó factura ante un rival que si la demostró. Un descenso, el desenlace nunca esperado.

Bajar a Segunda División supone poner fin a una segunda andadura en la élite nacional en la que no se pudo conservar la plaza y obliga a preparar el regreso con un nuevo proyecto sólido e ilusionante.

Óscar Muñoz, una de las voces autorizadas del vestuario, vuelve a repetir la misma historia que vivió en la campaña 2014/2015. Muchos años defendiendo la elástica verde desde que el entrenador apostó por él junto a otro talento de Cuevas del Becerro como Miguel Conde. El 21 continúa ampliando su bagaje en la mejor competición de clubes del mundo. Un futbolista completo de los que fortalecen el colectivo gracias a una excelente lectura del juego, sacrificio defensivo, verticalidad y aporte ofensiva en forma de goles o asistencias. Una pieza polivalente muy necesaria en un conjunto con aspiraciones de no dejar de crecer e inmerso en una labor de autocrítica para regresar pronto al primer escalón competitivo.

Ganar y no depender de sí mismo. El cometido que afrontó el cuadro antequerano en su visita a la cancha granota. La derrota cerró cualquier aspiración posible. “Más o menos el descenso se venía venir. Era complicado con los dos últimos enfrentamientos tanto con Levante como con Peñíscola. Por ejemplo, Levante se estaba jugando meterse en play off por el título y, si hubiéramos ganado, Peñíscola también se jugaba una plaza en él. Las opciones eran remotas. Quedaba una pizca de posibilidades que nos hacía seguir soñando. Fue un partido difícil. Empezamos muy bien el encuentro con bastantes ocasiones e incluso en el primer tiempo diría que más de ellos. Al final se trata de meter la pelota dentro de la portería y en eso fueron mejores que nosotros”, explica el ala.

La competición liguera se cierra este sábado 27 de abril, a las 18.30 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles ante Peñíscola RehabMedic. “Un partido ya sin trascendencia ninguna. Los dos equipos iremos a intentar ganar para darle una alegría a nuestras aficiones. Estoy seguro que vamos a salir a por todas, porque afición, jugadores y cuerpo técnico queremos terminar de la mejor manera posible y, aunque no nos juguemos nada, una victoria arrastra siempre sonrisas”.

Asimismo, Óscar resalta que quieren recompensar el cariño recibido por parte de los seguidores con la consecución de los tres puntos. “La afición se merece todas las victorias y mucho más. Tanto en los momentos buenos, como sobre todo en los malos, ha estado siempre apoyándonos y alentándonos hasta el último instante. Así que nuestro público se lo merece todo”.