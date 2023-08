US Open: Alejandro Davidovich liquida a Cerúndolo y pasa a tercera ronda

Alejandro Davidovich se acerca a su madurez, desplegando el tenis más solvente y continuo de su carrera. Ha tenido picos magníficos, pero esta línea continuista de ganar siempre a tenistas con peor ranking y mirar hacia arriba hasta olisquear el Top 20 no la había mostrado hasta ahora. Está mostrando un gran empaque en la gira americana y en la segunda ronda del US Open derrotó con suma autoridad al argentino Juan Manuel Cerúndolo por un claro 6-1, 6-4 y 6-3. Lo dice todo el resultado del partido sobre el desarrollo del mismo. No llegó a la hora y 45 minutos la duración del encuentro, otro detalles importante para guardar fuerzas para rondas futuras.

Davidovich dominó desde el inicio del duelo. Saque muy sólido y superioridad también al resto para hacer dos breaks y sumar el 1-0. Más inestabilidad en el segundo set, cuando se hicieron hasta cinco breaks, pero Davidovich reaccionó bien para sacar por la manga y ganar con un claro 40-0 y hacer el 6-4. Y mucha autoridad en el set definitivo, con otros dos breaks para liquidar al zurdo argentino, inferior ante la gama de golpes de Davidovich, que alterna con mucha confianza impactos poderosos con otros más finos para abrir ángulos y hacer dejadas. Sintiendo muy bien la bola y mandando casi en cada peloteo.

Hay una buena oportunidad por delante. Tiene un duelo duro en la tercera ronda con el estadounidense Tommy Paul, que levantó un partido durísimo ante el ruso Román Safiulin en cinco sets después de perder las dos primeras mangas. Acabó venciendo por 3-6, 2-6, 6-2, 6-4 y 6-3 en más de tres horas. El norteamericano, de 26 años, está en el pico más alto de su carrera. Es el 14 del mundo, hace dos semanas fue el 13, su tope. Tien un buen drive, es agresivo y no será un contrario sencillo. De ganar, en octavos de final esperaría el ganador del Shelton-Karatsev, 47 y 77 del mundo, después de que Rune cayera ante Carballés y éste fuera eliminado por el ruso. Sería una gran oportunidad de estar entre los ocho mejores, presumiblemente ante Djokovic. Pero es correr demasiado y hay que tumbar a un Paul que juega en casa y que es un tenista de mucho nivel, ahora en mejor posición del ranking y muy complicado en pista dura. Pero se ven los destellos el mejor Alejandro Davidovich en su carrera...