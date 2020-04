VÍDEO: Álvaro Quevedo: "Hay que llevar una rutina para no caer en el estrés"

Álvaro Quevedo Cuello de Oro, ala madrileño del BeSoccer CD UMA Antequera, repasa su estancia en casa durante este tiempo de cuarentena debido al estado de alarma por la pandemia del COVID-19. Es uno de los jugadores importantes en los planes de Moli.

"No me aburro mucho, hay que llevar una rutina para no caer en el estrés. Intento hacer todo el día cosas, si no estoy leyendo hago algo de la UMA, hacer ejercicio, alguna serie, jugar al ordenador... Se trata de entretenerse, buscando la mejor forma de pasar el día", dice Quevedo, que pasa en Madrid el confinamiento.