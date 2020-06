VÍDEO: El Marbella pide engalanar con sus colores la ciudad durante el play off de ascenso

La provincia de Málaga, con especial incidencia en Marbella por la participación del equipo, acogerá del 18 al 26 de julio la fase de ascenso a Segunda División, algo para lo que se confeccionó el equipo, con refuerzos invernales de máxima categoría. Con el segundo puesto, toca el camino largo de pasar tres eliminatorias a partido único, pero para ello se mentaliza el cuadro blanquillo desde semanas atrás. Los partidos se podrán ver vía Footters.

El club está volcado con la idea de ascender y su última medida fue sacar un vídeo promocional de la fase de ascenso en el que invita a volcarse y pintar Marbella con los colores del equipo. "Se acerca el play off a Segunda y es hora de pintar Marbella con nuestros colores. Llegó la hora de sentir, llegó la hora de que tú juegues el play off...", es el mensaje del vídeo, que durante dos minutos mezcla imágenes de aficionados con las camisetas y banderas, celebraciones del equipo e imágenes del estadio engalanado. Todo ello, con la música del videojuego Days Gone.

El proyecto pasa por el ascenso a Segunda, el acceso al fútbol profesional dispararía la posibilidad de negocio en la ciudad, que ya conoció en los años 90 un proyecto en la categoría de plata y con alguna temporada en la parte alta de la tabla para pelear por el ascenso a Primera. Con otro nombre y otra proyección, ahora se aborda reeditar aquella época dorada.

Del Grupo I de Segunda División B acudirán CD Atlético Baleares, UD Ibiza-Eivissa, Club Atlético de Madrid B y SCR Peña Deportiva. Del Grupo II jugarán UD Logroñés, Cultural Deportiva Leonesa, Athletic Club B y Real Valladolid Promesas. En cuanto al Grupo III serán el CD Castellón, FC Barcelona B, CE Sabadell y UE Cornellá. Del Grupo IV estarán FC Cartagena CD Badajoz y Yeclano Deportivo además del conjunto malagueño.