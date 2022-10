Valiosa victoria del CAB Estepona en Navarra (44-54)

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol suma el segundo triunfo de la temporada en el encuentro aplazado en la tercera jornada ante Osés Construcción Ardoi y ya piensa en el encuentro del sábado ante Iraurgi.

No comenzaba el partido de la forma esperada. Un 8-2 de salida en los primeros cuatro minutos, con Claudia Calvelo asumiendo por las locales, no eran la mejor carta de presentación, pero el equipo supo reaccionar. Ana Pocek, junto a Jone Azkue, comenzaba a asumir en tareas ofensivas y tres minutos después el marcador ya estaba igualado a ocho. Tres nuevos puntos de la jugadora vasca, sacando ventaja en la posición de ‘cuatro’, daban la primera ventaja para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol (8-11, min. 8). La segunda personal de la argentina Diana Cabrera dejaba a Juantxo Ferreira sin su jugadora clave en la pintura, aunque las visitantes no pudieron sacar rédito de ello, ya que Pocek sumaba también el mismo número de faltas. Al final del primer periodo, 10-12 en el marcador del Polideportivo Lizarrería de Estella.

No gustó a Pablo Bernabé el inicio de sus pupilas en el segundo cuarto, solicitando tiempo muerto tras apenas 30 segundos transcurridos. El parcial para el cuadro navarro fue de 7-0 en tres minutos, hasta que Noelia Masià rompió la sequía anotadora con un triple y una canasta apoyándose en el tablero (17-17, min. 14), aunque la defensa presionante en la salida de balón provocó que el técnico maleno cambiara de base y pusiera en pista a Gema García para sumar seguridad. Pasaban los minutos y nadie lograba romper el marcador, con el conjunto esteponero sin lograr más de dos puntos de renta y el tanteo en unos guarismos que favorecían más el juego de las locales. Volvió entonces Pocek, cuando restaban dos minutos para el descanso, y con cuatro puntos seguidos suyos situaban el luminoso en 21-26 y provocaba el tiempo muerto local a falta de 34 segundos para el descanso. Acortó diferencias Calvelo después de que la jugada de pizarra funcionara, pero Azkue puso el 23-38 definitivo con el que se llegó al entretiempo.

Comenzaba el tercer cuarto con una versión mucho más reconocible del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que parecía lograr imponer su ritmo, sumando con Pocek por dentro y Macarena D’Urso y Carla Viegas por fuera, logrando la máxima del encuentro (24-36, min. 22). Supo reaccionar Juantxo Ferreira parando el partido y encontrando puntos de sus exteriores, aunque la incidencia en el juego de la interior montenegrina, ya fuera anotando o generando, daba otro aire a las visitantes. Fue precisamente al sentarse Pocek (33-42 y algo más de cuatro minutos para acabar el cuarto) cuando Osés Construcción Ardoi logró reaccionar con cinco puntos consecutivos, sumando el cuadro esteponero tan solo un tanto antes de acabar el periodo con 38-43 en el marcador.

El último cuarto no destacó por su vistosidad y alta anotación. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol estuvo más de cinco minutos sin recibir una canasta, hasta que Zoe Hernández encadenó dos triples, aunque la ofensiva esteponera tampoco estuvo especialmente fluida y la renta no aumentó en exceso, finalizando el partido 44-54 con Ana Pocek (17), Noelia Masià (12) y Jone Azkue (10) liderando la ofensiva.

Osés Construcción Ardoi 44 (10-13-15-6): Arregui (2), Hernández (7), Prim (10), Cabrera (2) y Calvelo (6) -cinco inicial-, Zabalza (-), Vicente (3), García (2), Pouye (5), Díez (0), Marcos (0) y Blanco (7).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 54 (12-16-15-11): García (1), D’Urso (6), Masià (12), Azkue (10) y Pocek (17) -cinco inicial-, Cases Rey (-), Matoso (3), Viegas (3), Aleksic (0), Castro (-) y Diagne (2).