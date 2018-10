"Vamos a dejarnos la piel"

"El Moverdre es un equipo bastante joven y muy luchador, que ha demostrado que no se cansan durante los 60 minutos de partido. Es un equipo complicado por esa defensa, a la que no estamos muy acostumbradas, de presionar tan arriba. Por eso estamos trabajando y buscaremos sufrir lo menos posible", analiza Sole López sobre el próximo rival del conjunto malagueño. Además lanza un mensaje a la afición: "Animo a la afición a que vengan, que se acerquen a Carranque a ayudarnos. Va a ser un partido bonito en el que nos vamos a dejar la piel para conseguir los dos puntos y en el que queremos seguir sintiendo el apoyo".

"He cumplido un sueño al poder jugar con la selección española"

La felicidad en la cara de Sole López es palpable. No todos los deportistas pueden ver cumplido el sueño de vestir la camiseta de su país. "La experiencia ha sido muy bonita con la selección y he disfrutado muchísimo. He cumplido un sueño al poder jugar con la selección española. Estoy muy contenta", confiesa con una enorme sonrisa la mejor extremo izquierdo de la pasada temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Tras la experiencia vivida con el conjunto que dirige Carlos Viver, Sole López tiene los cinco sentidos puestos en su equipo: "Tenía ganas de volver a estar con mis compañeras".