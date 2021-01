El Vélez ficha al central boliviano Carlos Branco

El Vélez, que pelea en la parte alta del Grupo 9-B de Tercera División, sufrió un brote de Covid-19 la semana pasada, pero no deja de trabajar pensando en estar en la parte noble a final de temporada. El equipo axárquico se ha reforzado de cara a la segunda vuelta con el fichaje del defensa central boliviano Carlos Branco.

"Llevo al Vélez porque es un proyecto muy ambicioso y me gustan los retos grandes. Me gustaría que el Vélez siga siendo aún más grande de lo que ya es", decía en declaraciones distribuidas por el club Branco, que tiene 27 años y procede del Real Jaén. Internacional sub 20 con Bolivia, también tiene nacionalidad española. Estuvo en la cantera del Sevilla, también en Zamora y tuvo una experiencia inglesa en el Beckenham Town inglés. Fichó por el Antoniano de Tercera División y en el pasado mercado de invierno fue a Jaén y allí jugó la fase de ascenso a Segunda B.