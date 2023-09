Víctor Manuel Fernández y Paqui Jiménez se imponen en Ríogordo

Riogordo, localidad de la Axarquía malagueña, acogió la décima prueba del XXV Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga en la modalidad de BTT Media Maratón. Gran cartel de participación para esta prueba de media maratón de un circuito provincial donde todas las clasificaciones generales se encuentran aún abiertas, lo cual propició numerosas y bonitas batallas deportivas en la que las diversas estrategias de equipo pudieron apreciarse desde los primeros compases.

Pasadas las nueve y media de la mañana se produjo la salida de esta ‘V Media Maratón BTT de Riogordo’ desde la calle Lazo, en pleno centro urbano de la localidad, tras conformarse las correspondientes parrillas. Muy pronto se formó la escapada del día protagonizada por un inspirado Víctor Manuel Fernández (Soudal Leecougan). No obstante, el empeño de Fernández de marcharse en solitario no fue tarea fácil debido al imponente ritmo de carrera cada vez más exigente que fue imponiendo por detrás el dúo formado por Raúl Bermúdez (Cannondale Vas Arabay) e Ismael Aguilera (C.D. Dental Luque Team), de forma que no pudo hacer ningún tipo de rebaja en su esfuerzo.

Finalmente, el cordobés fue sorteando todas las dificultades orográficas del recorrido propuesto por el C.C. Riobike para completar los 34 kilómetros en un tiempo de 1h30’06” superando los 1165 metros de desnivel positivo acumulado. Con poco más de dos minutos de desventaja cruzaron la línea de meta ubicada en la piscina municipal Bermúdez y Aguilera, quienes se batieron en un trepidante sprint final para completar el podio de la clasificación general que coincidiría con la categoría élite. Espectacular nivel competitivo mostrado por estos corredores referentes del mountain bike a nivel nacional.

Manuel García (C.C. Al-Andalus) consiguió un quinto puesto de la general valedero para conseguir la victoria en máster 40 en unos trepidantes últimos metros de competición. Escasos 3 segundos de diferencia con respecto a Álvaro Garvín, que también conseguiría subir a lo más alto del cajón de la categoría sub23. Los primeros puestos de la clasificación general de ambas categorías no se encuentran amenazados por estos corredores.

Victoria en la categoría máster 30 tras los 34 kilómetros de auténtica agonía para el líder de la general Juan Jesús Pérez (C.D. Reyna Team), quien continúa con paso firme su camino hacia la victoria final.

Trabajadísima victoria en máster 50 para José Julián Barón (C.D. Faster Wear Team) en esta jornada donde durante mucho tiempo viajó entre los primeros corredores de la carrera y en la que pudo doblegar con casi 5 minutos de ventaja al líder de la categoría.

Titánico Pedro García en júnior para proclamarse vencedor de la prueba en la categoría en un brutal final decidido en los últimos metros en detrimento de Alejandro Solanas (C.D. Xtrem Team).

No dejó margen al error en cadete Mario Cordero (C.C. Coín), a quien con un sobresaliente ritmo de competición no le costó controlar con auténtica mano de carrera la competición para continuar comandando la general.

En la categoría máster 60 victoria para José García (Ibericasistem-Iknoga), quien consigue una buena suma de puntos que le acercan a los primeros puestos de la clasificación general.

Con un tiempo de 2h09’40” alcanzó la línea de meta la primera fémina. Paqui Jiménez (C.D. Reyna Team) dominó de forma clara la prueba desde sus primeros compases tras su victoria el día anterior en otra competición provincial de la misma modalidad en Campanillas. Paqui se acerca a base de victorias a la primera posición de la general de máster 40. Junto a ella cruzó la línea de meta Adriana Rodríguez (C.D. Eshmún Sport Clínic), quien se conformó con esta segunda posición que no solo la convierte en primera clasificada de la general en cadete, sino que además ante la ausencia de sus principales rivales en esta prueba le apuntala en dicha posición. Cerraría el podio de la general femenina defendiendo esta plaza que la auparía al triunfo en máster 50 María Isabel Corrales (C.D.C. Antequera) con un tiempo de competición ligeramente superior a las dos horas y media de competición.

Beatriz Ortega (C.D. Los Piratas de Churriana) se convierte en virtual vencedora de la categoría máster 30 con esta nueva victoria en su categoría. Carmen Postigo (Mecol Bike Team) completaría su participación con triunfo en élite que le aúpa al primer puesto de la clasificación general.

La próxima prueba tendrá lugar el próximo 8 de octubre con la disputa en Colmenar de la ‘II Media Maratón BTT Mecol’, cuyas inscripciones están abiertas.