Victoria, podio y liderato para Álvaro Fontes en Cheste

Álvaro Fontes completó un fin de semana rayando la perfección en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, escenario de la tercera de las cinco pruebas puntuables del Campeonato de España de Resistencia. Fontes, que una vez más compartía el volante del Audi RS3 LMS de SPV Racing con el piloto holandés Mirco van Nostrum, se erigió en el gran protagonista de la categoría TCR del certamen de V-Line Org venciendo una de las carreras y terminando segundo en la otra, pese al elevado hándicap de tiempo que arrastraban de Motorland, para situarse líderes de la categoría. Cheste era a priori un circuito más propicio para las características del Audi de Fontes y éste lo puso ya de manifiesto en los libres del sábado al ser primero de su categoría en la primera sesión y tercero en la segunda.

Posteriormente en clasificación, van Nostrum disputaba la Q1 firmando el segundo tiempo más rápido entre los TCR con una vuelta de 1m43.810s mientras el malagueño Fontes repetía posición en la Q2 con un tiempo de 1m42.885s. Dos grandes resultados de cara a las carreras dominicales. En la primera, era van Nostrum quien tomaba la salida manteniendo la segunda plaza en la arrancada tras el CUPRA TCR de los hermanos Fernández. Van Nostrum se ha visto superado por Santiago Concepción Jr. en la sexta vuelta pero ha rodado en tercera plaza hasta que ha entrado en boxes en el giro 13 para ceder el testigo a Fontes quien en su relevo ha recuperado una posición, enjugando parte del abultado hándicap, para ser segundo y asegurar unos valiosos puntos.

En la segunda carrera, Fontes ha adelantado a Concepción Jr. en la salida y de ahí hasta la vuelta 16, cuando ha entrado en boxes, había acumulado una ventaja de más de diez segundos con respecto a sus más inmediatos perseguidores. En la segunda parte, van Nostrum ha redondeado el buen trabajo certificando la victoria tras cincuenta minutos de carrera.

“Estoy muy feliz por el fin de semana. Hemos sumado nuestro primer triunfo del año y, con la segunda plaza de la otra carrera, somos los nuevos líderes de TCR. No podíamos pedir más. Es un resultado muy merecido y que nos hace mucha ilusión por ser en Valencia, donde está uno de nuestros principales patrocinadores. A título particular estoy contento por mi rendimiento en mis relevos y quiero agradecer el fantástico set-up de SPV Racing para las carreras, que ha favorecido el cuidado de los neumáticos, precisamente uno de los aspectos que más problemas ha dado a nuestros rivales”, explicaba Fontes que reseñaba que “nos quedan dos pruebas por delante, Jerez y Barcelona. Espero que podamos dar el do de pecho en mi casa, Jerez, y de esta forma llegar a Barcelona con las máximas garantías".