Villanueva del Trabuco vibra con la BTT

La localidad malacitana de Villanueva del Trabuco acogió de forma excepcional la segunda prueba del Open de Andalucía de la modalidad olímpica, el cross country. Con la espectacular acogida que tuvieron los recorridos de los Campeonatos de Andalucía de la temporada 2018, el C.D. Trabike repitió en esta cita junto con el incondicional apoyo del Ayuntamiento de la localidad. Segunda prueba del Open de Andalucía que además serviría como primera puntuable del XXIV Circuito Provincial de ciclismo Diputación de Málaga para el caso de los adultos y cuarta para las escuelas.

Los mejores bikers se dieron cita en la explanada del camping Pindongos de esta céntrica localidad andaluza en una jornada en la que las condiciones climatológicas se antojaron idóneas para la competición en un idílico entorno. Después de una semana en la que las precipitaciones sacudieron con intensidad la zona, amaneció una mañana muy soleada aunque con temperaturas bajas.

Los primeros en tomar la partida en primera manga fueron los máster y féminas pasadas las diez de la mañana y una vez conformadas las pertinentes parrillas. Sobre un recorrido sinuoso, duro y con puntos de cierta capacidad técnica acentuados por un terreno húmedo, se acumularían casi los 150 metros de desnivel por vuelta en una distancia de 3880 metros. Sobre cinco vueltas los máster 30 y 40, cuatro vueltas los máster 50 y 60 y cinco vueltas las féminas élites y sub 23 (el resto darían cuatro) se desarrollaría esta manga.

De este modo, los máster 30 inauguraron la jornada completando 20 kilómetros de puro MTB. Ante la ausencia del líder, tomó el mando un inspirado José Antonio Cerezo (Repsol Grupo Gasóleos / Moclín) para ponerse al frente de la clasificación general tras parar el crono en un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 32 segundos. Trabajada victoria ante un elenco de rivales que no se lo pusieron fácil en ningún momento.

Sobre la misma distancia compitieron tras el pistoletazo de salida correspondiente los máster 40 con un intratable José María Guerrero (Geebee Team Tierra Blanca), quien puso un altísimo ritmo de carrera desde la primera vuelta para afianzar el liderato cosechado en Cerro Muriano.

Espectacular jornada para Ibericasistem en máster 50, manga en la que se produjo un mano a mano entre dos de sus corredores con la victoria final por escasos dos segundos que se resolvió en los últimos metros a favor de Antonio Barranquero en detrimento del actual campeón europeo de la modalidad, Pepe Barón Yuste. La clasificación final queda en un auténtico puño.

En cuanto a las féminas, victoria incontestable de la corredora élite Desireé Moya Navarrete (C.D. Brain Bikes Lanjarón) en una prueba en donde se antepuso a diversos incidentes de carrera para finalizar su participación con un tiempo de 1 hora, 49 minutos y 27 segundos presentando de este modo su candidatura en este Open de Andalucía. Comienza con paso firme en esta competición su compañera de equipo Duna Rodríguez (Brain Bikes Lanjarón, C.D.) quien consiguió un meritorio triunfo en júnior ante rivales de gran envergadura.

Espectacular fin de semana para Alba Fernández (C.D. Manuela Fundación) quien se marcha para Jerez con una importante victoria en cadetes que le acerca a las posiciones de privilegio en la general. No falló la líder de máster 30 consiguiendo una nueva victoria esta temporada en su casillero: Míriam Benítez (Geebee Team Tierra Blanca) obtuvo un trabajadísimo triunfo en esta jornada.

Finalmente, en máster 40 concluyó su participación con medalla de oro Remedios Jurado (Team Klimatiza Mobalpa) para colocarse provisionalmente como líder de la categoría en el Open de Andalucía.

Pasadas las 12 horas se dio la salida a la última y definitiva manga. Seis giros al circuito para la categoría élite al igual que para los corredores sub 23. Cinco vueltas darían los júnior por cuatro de los corredores cadetes. Impresionante la lucha deportiva vivida durante esta competición la cual se saldaría con la trabajadísima victoria de Eric Sierra (Repsol Grupo Gasoleos / Moclín), quien a la postre se coronaría como vencedor en categoría sub 23. La prueba se desarrolló con un durísimo inicio y con un ritmo de competición frenético en las partes físicas y enloquecido en los tramos más técnicos. Auténtica batalla deportiva en la que la presencia de un auténtico especialista como el motrileño Alberto Mingorance (Vas – Cycling Friendly) no se lo puso nada fácil a Sierra. Mingorance fue de menos a más recortando terreno especialmente donde el circuito se ponía más arriesgado. Finalmente, sprint final y victoria para Sierra que sigue comandando la general. Mingorance se alzaría con el triunfo en élite.

En júnior victoria clara para Pablo García (Gacosur) quien dominó su categoría con mano de hierro manteniendo al resto de sus rivales a una distancia que le permitió no arriesgar en demasía y conservar la mecánica.

Para concluir, inapelable triunfo del líder cadete Hugo Franco (Symisur Centauro Bikes) que apuntala su liderato en la categoría y muestra su candidatura firme al triunfo final.

IV Rally Escuelas

Después de un breve descanso, comenzaría la jornada para las escuelas. Una larga y revirada gymkhana daría comienzo pasadas las 16h y a lo largo de toda la jornada para dinamizar a los más pequeños.

Al mismo tiempo se daría comienzo con las categorías más jóvenes. En primer lugar, entrarían en escena los promesas y principiantes sobre uno y dos giros a unos recorridos muy similares de escasa dificultad técnica de 800 metros de longitud. El líder promesa David Infantes (C.D. Unión Virgen del Carmen) se mostró una jornada más muy sólido consiguiendo una inapelable victoria. Por su parte, Blanca García (C.D. Ronda Lucena) afianza su liderato en féminas con un triunfo que le despeja el camino en la general. Con dos vueltas al mismo recorrido se alzaría con el triunfo en principiantes Lucas Yules (C.D. Actrion Torre del Mar) en un final ajustadísimo que le suma la máxima puntuación para mantener el primer puesto de la general. Natalia Barrera (G.D. Villamartin) fue la más rápida en féminas con un trabajado triunfo sobre la líder de la general.

Posteriormente, sobre un recorrido de 1,79 kilómetros, disputarían los alevines e infantiles esta última prueba. Circuito en el que no faltarían las subidas y bajadas en donde la capacidad técnica de los corredores marcaría un distintivo importante de cara a los resultados finales. Comenzaron los alevines con dos giros al circuito. Tuvo que emplearse a fondo en esta ocasión el líder del Open de la categoría alevín, David González (Escuela Centauro Go Bike) para doblegar al resto de rivales. Emocionante carrera la disputada en féminas en donde la primera en cruzar la línea de meta fue Carmen Parrado (C.D. Qalat Bike) para poner en un puño la general.

Sobre el mismo recorrido, pero en esta ocasión con cuatro vueltas al trazado, compitieron los infantiles. Adrián Muñoz (C.D. de Ciclismo Diego Muñoz) fue el más fuerte en esta ocasión con un registro final de 20 minutos y 2 segundos. Continúa con paso firme su andadura en el Open una intratable Irene García (C.D. Actrión Torre del Mar) quien cuenta sus participaciones por victorias en una evolución deportiva permanente.

La prueba estuvo presidida por Vanessa Luque Granados, concejala delegada de Deportes de Villanueva del Trabuco.