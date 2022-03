Visita a Lanzarote del Costa del Sol (21:00)

Después del parón internacionales regresa la Liga Guerreras Iberdrola para el Costa del Sol Málaga. Este miércoles las panteras, a las 21:00 hora peninsular, recuperar el partido aplazado de la primera jornada de la segunda vuelta. Se pospuso en su momento la visita al Zonzamas Cícar Lanzarote y ahora se dispute este encuentro pendiente entre ambos equipos. Las malagueñas visitan al colista para tratar de resurgir y regresar a la dinámica positiva con el objetivo de recuperar el lugar entre las cuatro primeras. Es el punto de salida de dos semanas donde las de Suso Gallardo jugarán cuatro choques en 11 días con dos viajes a las islas entre medias.

Las lanzaroteñas marchan en última posición y aún no saben lo que es ganar esta temporada. Con cambio de entrenador incluido, las canarias tienen un balance de dos empates y 13 derrotas, con lo que suman dos puntos. Se lo pierde por lesión la ex pantera Isaura Menin, que pasó recientemente por el quirófano. No obstante, no cabe relajación para el Costa del Sol Málaga, que también tiene necesidad de una victoria para seguir en el pulso de la zona noble. "Son esos partidos trampa, donde a priori partimos como claras favoritas. Pero por ejemplo Zonzamas es un equipo muy necesitado de puntos, más en su casa, no nos lo va a poner fácil y si tiene que morir lo va a hacer matando. Tenemos que salir muy concentradas", explica en la previa Paula García, que analiza un mes de marzo trepidante: "Es lo que queríamos, competir por todo y estar en la lucha por los puestos de la zona alta y en la competición europea. Tendremos que ajustarnos el cinturón y seguir entrenando duro para conseguir todos los objetivos planteados".

Aunque las panteras cosecharon un tropiezo antes del parón, hay satisfacción con el trabajo. «Estamos en una buena dinámica. Mi sensación es que la victoria contra el Bera Bera nos reforzó la moral claramente. Contra el Rocasa Gran Canaria la primera parte no fue buena, pero la imagen pese a la derrota fue bastante positiva. No nos conformamos, este equipo como siempre es muy ambicioso y queremos luchar por la clasificación en la final en la EHF European Cup y estar arriba en la Liga Guerreras Iberdrola. Con muchas ganas", analiza la pivote sexitana, que tiene claro qué debe explotar el equipo malagueño: "La clave de este equipo es la defensa y la portería, cuando ese binomio funciona la victoria está prácticamente asegurada porque es cierto que luego en ataque no solemos tener problemas. Pero si fallamos atrás aunque tengamos un buen ataque no nos asegura nada. Tenemos que seguir manteniéndonos fuertes atrás y la portería nos lleva en volandas".