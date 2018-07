Vivas usa la técnica Nadal

Hace ya unos días que el lanzador de peso malagueño Borja Vivas, de 34 años, se retiró de la presente temporada por una molestia en el tendón de la rótula de la rodilla izquierda que le hacía imposible seguir compitiendo.

De este modo, el atleta no podrá estar entre los aspirantes a la victoria en el Campeonato de España, que se celebrará en Getafe los días 21 y 22 de este mes. A pesar de todo, el malagueño se toma la situación con cierto optimismo. "Son gajes del oficio. Llevo 21 años en esto y ahora tengo una lesión y que me toque a la vejez no es algo muy novedoso", reconoce Borja, que transmite cierta tranquilidad: "Después de todo, no es muy grave la cosa. Hay que recuperarse, por supuesto, pero, afortunadamente, no hay gravedad".

El campeón relata su experiencia sobre la difícil situación de enterrar el hacha hasta el año que viene: "Esto lleva arrastrando desde mayo. Intenté no forzar, pero acabó pasando factura y esta semana he tenido que abandonar. En realidad, ha sido un tema psicológico, ya que entrenar con dolor era muy fatigoso".

Borja también afronta con tranquilidad el no poder estar en esta edición del campeonato de España -en el que, además, ha ganado las ocho últimas consecutivas-: "No podré estar en esta edición, pero bueno, el año que viene será".

El atleta considera su lesión "algo complicado", según comenta sobre su diagnóstico médico: "El tendón no regenera por sí solo, así que hay que aplicar este factor de crecimiento que Nadal popularizó hace unos años". Esta técnica que ya usó el tenista consiste, como explica el lanzador de peso malagueño, "en separar los glóbulos blancos de los rojos. Después se inyecta y hace que el tendón se regenere. Aunque no es muy agradable, reduce el tiempo de curación. Luego, el tendón fortalece y aguanta un poco el dolor".

Borja reconoce que ya en mayo le recomendaron guardar reposo, "pero, en aquellas fechas, en medio del Meeting Toni Boned [disputado en Ibiza] fue imposible".

A pesar de este retiro forzoso, el malagueño hace un buen balance de su trabajo hasta ahora en lo que va de año: "La temporada ha sido completa. El objetivo en estas fechas era competir al aire libre, en el Campeonato de Europa [que se disputará entre el 7 y el 12 de agosto]. Estábamos con ilusión, pero al final nada".

Borja Vivas tiene ahora mismo 34 años. Esta edad supone, más allá de una cifra, un corte que da mucho que hablar sobre si los deportistas están o no en condiciones de seguir compitiendo. Tras reconocer antes que esta lesión es, en cierta medida, "propia" de su edad, Borja habla sobre sus expectativas de futuro: "Mi objetivo es los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí llegaré con fuerzas y sin lesiones, pero, tras el evento, tocará retirarse, por supuesto". El atleta concluye manifestando que sería "un broche perfecto" para su carrera llegar en forma a la competición y concluir su carrera allí.