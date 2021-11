Vodafone Giants revalida el título en la ESET Iberian Cup

El equipo de League of Legends de Vodafone Giants ha conquistado el doblete al revalidar su condición de campeón de la ESET Iberian Cup tras vencer en la final a MAD Lions por 3-0. Este trofeo se suma al de la Superliga de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) conseguido en verano y pone el broche de oro a una gran temporada para el club malagueño. La final, celebrada en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), reunió a más de 1.500 espectadores y confirmó la vuelta a lo grande de los eventos presenciales con público en los esports nacionales. Attila fue elegido MVP.



Fue una partida con diferentes escenarios a pesar del 3-0. El primer mapa no tuvo otro color que el rojo de Vodafone Giants, resuelto en menos de 25 minutos, con un Attila muy certero, Th3Antonio siempre sólido, 113 haciendo daño con cada aparición y un juego colectivo muy armonioso. El segundo mapa tuvo un desarrollo muy diferente, decidido con una fight en la zona del Dragón de Océano y tras alternativas constantes entre ambos bloques. A pesar del punzante inicio de MAD Lions y Flakked en el tercer mapa, Vodafone Giants se repuso nuevamente con un Attila inconmensurable castigando al adversario. Finalmente, victoria y trofeo para Vodafone Giants.



Vodafone Giants ha cumplimentado una Iberian Cup prácticamente inmaculada. Venció por 3-1 a Axolotl, superó con contundencia a G2 Arctic por 3-0 y repitió resultado en el choque decisivo frente a MAD Lions, su rival histórico en la competición. Y es que de cuatro ESET Iberian Cup que se han celebrado hasta la fecha, en tres hubo enfrentamiento final entre ambos. Ya es el gran clásico del torneo.





Un 2021 para recordar





El 2021 de Vodafone Giants ha ido de menos a más. Tras caer en semifinales de Superliga en el pasado split de primavera, los gigantes despiden el año con dos títulos tras emprender varias modificaciones en su roster: el de Superliga correspondiente al split de verano y la victoria en esta ESET Iberian Cup. Estos éxitos y la presencia en cuartos de final en la European Masters elevan el año de Vodafone Giants.



El conjunto formado por Antonio Espinosa 'Th3Antonio', Ismael Martínez 'Miniduke', Amadeu Carvalho 'Attila', Raymond Tsang 'KaSing' y Dogukan Balci '113', y dirigido por Alejandro Fernández-Valdés 'Jandro' y Miguel Santos 'FearlessS' ha completado una campaña muy valiosa y ha alimentado el palmarés de Vodafone Giants, el club de esports más laureado de España: Vodafone Giants no es solo la organización con más Superligas desde que existe la competición nacional de League of Legends, con un total de siete títulos (cinco más que su inmediato perseguidor), sino que también se coloca como el club con más triunfos de Iberian Cup, con dos trofeos, empatando en el primer puesto con MAD Lions, derrotado este domingo.



Así pues, con la disputa de la ESET Iberian Cup, el equipo de League of Legends de Vodafone Giants cierra su ejercicio deportivo de 2021. Jugadores y técnicos empezarán su descanso tras una temporada repleta de retos, emociones y victorias. El split de primavera que aguarda en 2022 promete ser apasionante con una Superliga muy renovada y varios clubes nuevos como participantes. Una Superliga que Vodafone Giants tratará de revalidar como vigente campeón de la competición que es.



2021 ha sido un año inolvidable en la historia de Vodafone Giants. Varios hitos se han producido a lo largo del ejercicio que van más allá de lo competitivo: el rebranding de la imagen y la marca Giants y la apertura del centro Home of Giants en Málaga han dado un impulso más al club malagueño de esports, que afronta el futuro con optimismo.