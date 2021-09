Vodafone Giants se refuerza en su equipo Street Fighter V para la SFL

Vodafone Giants anuncia los nuevos integrantes de su equipo de Street Fighter V. Mister Crimson e Infexious se suman a VegaPatch para completar un roster de máximo nivel que estará presente en la Street Fighter League (SFL), una de las competiciones más prestigiosas del juego de Capcom. La SFL se celebra en Los Ángeles (Estados Unidos) y tiene lugar desde el próximo mes de octubre hasta febrero de 2022.El francés Nathan ‘Mister Crimson’ Massol y el inglés DC ‘Infexious’ Coleman serán las caras nuevas de Vodafone Giants. Se trata de dos luchadores referentes para la comunidad de Street Fighter V con numerosas victorias a sus espaldas. Junto con ellos, competirá Alfonso ‘VegaPatch’ Martínez, el mejor jugador de Street Fighter en España y un clásico de la escena de los fighting games europeos. Los tres completan un equipo de garantías en la búsqueda de una plaza para las World Finals, evento definitivo en el que se decide el campeón de la Street Fighter League que arranca en breve.Y es que seis bloques de tres luchadores cada uno competirán por un puesto en las finales que decidirán el ganador. La SFL vuelve a apostar por el formato presencial. Entre los seis participantes, se encuentra Vodafone Giants, representante español en este gran evento. UYU (Estados Unidos), Panda Global (Estados Unidos), Nordavind (Noruega), NASR (Emiratos Árabes Unidos) y Bandits (República Dominicana) completan la relación de equipos que pelearán por la gloria y por unos premios que alcanzan, en su conjunto, los 225.000 dólares.La SFL cuenta con dos fases competitivas: la US League y las World Finals. Conseguir un buen resultado en la US League permite al equipo pasar a las World Finals, en donde esperan los representantes de Japón, reyes del popular videojuego de Capcom.“Es un placer poder estar en este torneo, de los más relevantes de Street Fighter. Y no solo venimos a participar, sino a conseguir grandes cosas con un equipo muy competitivo y repleto de talento. VegaPatch, Mister Crimson e Infexious son jugadores de élite. Para Vodafone Giants es un honor poder estar aquí. Con estos luchadores vamos a por todas”, destaca David ‘Lozark’ Alonso, head of gaming de Vodafone Giants.Javier ‘Sh4rin’ Sanabria, fundador de BCN Fighters y creador de contenido de Vodafone Giants, señala: “Es todo un hito poder disputar un torneo de fighting de este tipo. De hecho, es la primera vez que un club español juega en una competición de tanto calibre como es la Street Fighter League. Y para Vodafone Giants, que vuelve a demostrar que es referencia apoyando los juegos de lucha, es un paso más en su internacionalización”.